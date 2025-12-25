Ричмонд
Бубнов уверен, что «Факел» и «Урал» выйдут в РПЛ по итогам сезона-2025/2026

Экс-защитник сборной СССР по футболу, эксперт и обозреватель Александр Бубнов предположил, какие клубы Лиги PARI могут по итогам сезона-2025/2026 добиться повышения в классе.

Источник: Metaratings.ru

Напомним, что прямые путёвки из «лучшей лиги мира» в Российскую Премьер-Лигу (РПЛ) получают команды, которые займут первые две позиции. После 21 сыгранного тура первую позицию в подэлитном дивизионе занимает «Факел» из Воронежа, подопечные Олега Василенко набрали 48 очков. На семь пунктов от лидера отстаёт екатеринбургский «Урал», который тренирует Василий Березуцкий.

«Судя по всему, Василенко в “Факеле”? Да? Ну он опытный, уже выводил, и они сейчас идут с отрывом. Судя по всему, они и выйдут. Второй… “Урал”. Там вообще», — цитирует Бубнова YouTube-канал «Коммент. Шоу».

25 декабря пресс-служба турнира опубликовала рейтинг самых посещаемых клубов Лиги PARI летне-осенней части сезона-2025/2026. Первое место занял «Ротор» из Волгограда (161361 человек за десять домашних матчей), второе место за «Уралом» — (98 453 зрителя за девять игр), топ-3 замкнули «наглецы из Воронежа» (93 169 человек за 10 матчей).