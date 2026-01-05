В арабском фонде No Limits Sports объяснили интерес к покупке «Ротора»

Также Андреев назвал третий фактор. «Кроме того, “Ротор” выступает в сегменте РПЛ (Мир — Российская премьер-лига — прим. ТАСС) / ФНЛ (Футбольная национальная лига — прим. ТАСС), где конкуренция высокая, но при этом клуб обладает значительным потенциалом для улучшения спортивных результатов и коммерческой привлекательности. Это создает возможности не только для возврата инвестиций, но и для существенного увеличения стоимости актива в среднесрочной перспективе, — сказал Андреев. — Что касается сроков, на данный момент мы находимся на стадии глубокого анализа клуба и ситуации в регионе. До начала реальных переговоров с региональными властями и ключевыми заинтересованными сторонами еще рано говорить. При благоприятном развитии событий юридические и финансовые процедуры могут быть завершены в течение 6−12 месяцев, то есть сделка вполне может состояться в следующем году. Однако многое зависит от скорости согласования всех условий и готовности сторон к сотрудничеству».