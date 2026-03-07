Ричмонд
В РФС заявили, что взаимодействуют с МВД и ФСБ по матчу «Алания» — «Химки»

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев заявил, что Российский футбольный союз (РФС) взаимодействует с правоохранительными органами по делу, связанному с матчем «Алания» — «Химки».

Источник: Александр Любарский, РФС

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что арбитр, обслуживавший матч Мелбет — Первой лиги «Алания» — «Химки» в 2023 году, задержан за взятку в 2 млн рублей. Представитель МВД РФ сообщила, что также задержан посредник в передаче денег.

«По этому делу, связанному с матчем “Алания” — “Химки”, Российский футбольный союз также находится в тесном рабочем контакте с правоохранительными органами. Мы последовательно взаимодействуем с коллегами из МВД и ФСБ, обмениваемся информацией и материалами, которые могут быть им полезны в расследовании этих эпизодов. Расследованием и оперативным сопровождением занимаются настоящие профессионалы, и поэтому верю, что все виновные будут выявлены и привлечены к ответственности в соответствии с законодательством России. Со своей стороны, в рамках полномочий РФС, мы продолжим оказывать содействие и по итогам работы следствия рассмотрим поступившие материалы в наших юрисдикционных органах», — рассказал Каманцев ТАСС.