«Черноморец» разгромил «СКА-Хабаровск» в матче Первой лиги

Хет-трик Хубулова принес «Черноморцу» победу над «СКА-Хабаровском».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Новороссийский «Черноморец» на своем поле разгромил «СКА-Хабаровск» в матче 23-го тура футбольной Первой лиги.

Встреча в Новороссийске завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, в составе которых хет-трик оформил Александр Хубулов (14-я минута; 17-я; 61-я — с пенальти).

«СКА-Хабаровск» прервал серию без поражений в Первой лиге, которая насчитывала четыре матча. Команда с 32 очками располагается на седьмом месте в таблице второго по силе дивизиона России. «Черноморец» (27) занимает 11-е место.

В следующем туре «СКА-Хабаровск» 14 марта примет московскую «Родину», «Черноморец» в этот же день на выезде сыграет против воронежского «Факела».

В других матчах дня «Челябинск» и «Спартак» из Костромы сыграли вничью со счетом 3:3, а «Чайка» из Песчанокопского обыграла саратовский «Сокол» — 1:0.

Черноморец
3:0
Первый тайм: 2:0
СКА-Хабаровск
Футбол, Первая лига, Тур 23
7.03.2026, 15:00 (МСК UTC+3)
Центральный (Труд), 2183 зрителя
Главные тренеры
Денис Попов
Алексей Поддубский
Голы
Черноморец
Александр Хубулов
13′
Александр Хубулов
16′
Александр Хубулов
(Илья Жигулев, Илья Жигулев)
62′
Составы команд
Черноморец
73
Михаил Штепа
3
Заурбек Плиев
91
Кирилл Суслов
11
Игорь Коновалов
77
Эльдияр Зарыпбеков
99
Кирилл Морозов
21
Никита Чистяков
90′
14
Дмитрий Сидоренко
10
Илья Жигулев
68′
7
Антон Антонов
18
Олег Николаев
90′
29
Тимофей Гордиюк
44
Илья Кухарчук
46′
8
Заур Тарба
98
Александр Хубулов
80′
33
Максим Халилов
СКА-Хабаровск
1
Алексей I Кузнецов
4
Олег Кожемякин
21
Глеб Гурбан
30
Давид Шавлохов
7
Камран Алиев
13
Данила Янов
3
Константин Плиев
46′
17
Андрей Анисимов
71
Владислав Мастерной
46′
91
Егор Носков
20
Йорди Тур
46′
54
Вадим Вшивков
19
Тельядо Алькаде
46′
14
Владислав Брагин
50
Степан Глотов
82′
55
Василий Алейников
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Галимов
(Россия, Екатеринбург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти