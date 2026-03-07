«Черноморец» разгромил «СКА-Хабаровск» в матче Первой лиги

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Новороссийский «Черноморец» на своем поле разгромил «СКА-Хабаровск» в матче 23-го тура футбольной Первой лиги.
Встреча в Новороссийске завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, в составе которых хет-трик оформил Александр Хубулов (14-я минута; 17-я; 61-я — с пенальти).
«СКА-Хабаровск» прервал серию без поражений в Первой лиге, которая насчитывала четыре матча. Команда с 32 очками располагается на седьмом месте в таблице второго по силе дивизиона России. «Черноморец» (27) занимает 11-е место.
В следующем туре «СКА-Хабаровск» 14 марта примет московскую «Родину», «Черноморец» в этот же день на выезде сыграет против воронежского «Факела».
В других матчах дня «Челябинск» и «Спартак» из Костромы сыграли вничью со счетом 3:3, а «Чайка» из Песчанокопского обыграла саратовский «Сокол» — 1:0.
Денис Попов
Алексей Поддубский
Александр Хубулов
13′
Александр Хубулов
16′
Александр Хубулов
(Илья Жигулев, Илья Жигулев)
62′
73
Михаил Штепа
3
Заурбек Плиев
91
Кирилл Суслов
11
Игорь Коновалов
77
Эльдияр Зарыпбеков
99
Кирилл Морозов
21
Никита Чистяков
90′
14
Дмитрий Сидоренко
10
Илья Жигулев
68′
7
Антон Антонов
18
Олег Николаев
90′
29
Тимофей Гордиюк
44
Илья Кухарчук
46′
8
Заур Тарба
98
Александр Хубулов
80′
33
Максим Халилов
1
Алексей I Кузнецов
4
Олег Кожемякин
21
Глеб Гурбан
30
Давид Шавлохов
7
Камран Алиев
13
Данила Янов
3
Константин Плиев
46′
17
Андрей Анисимов
71
Владислав Мастерной
46′
91
Егор Носков
20
Йорди Тур
46′
54
Вадим Вшивков
19
Тельядо Алькаде
46′
14
Владислав Брагин
50
Степан Глотов
82′
55
Василий Алейников
Главный судья
Евгений Галимов
(Россия, Екатеринбург)
