Футболисты «Енисея» обыграли «КАМАЗ» в матче Первой лиги

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Красноярский «Енисей» обыграл челнинский «КАМАЗ» в матче 23-го тура футбольной Первой лиги.
Встреча в Красноярске завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил Андрей Окладников на 87-й минуте.
«Енисей» (27 очков) занимает 11-е место в таблице Первой лиги. «КАМАЗ» (33) продлил безвыигрышную серию до шести матчей (2 поражения, 4 ничьи) и идет шестым.
В следующем туре «Енисей» сыграет с ярославским «Шинником» в гостях 15 марта. «КАМАЗ» днем раньше примет волгоградский «Ротор».
Футбол, Первая лига, Тур 23
8.03.2026, 11:00 (МСК UTC+3)
Арена Енисей
Главные тренеры
Сергей Ташуев
Антон Хазов
Голы
Енисей
Андрей Окладников
87′
Составы команд
Енисей
50
Егор Шамов
33
Александр Масловский
87
Андрей Мазурин
21
Егор Иванов
6
Амир Батырев
55
Никита Богатырев
5
Иллой-Айет Эммерсон
43
Артур Гилязетдинов
50′
49
Оливье Кенфак
25
Никита Шершов
61′
90′
22
Артем Гюрджан
9
Лука Раткович
73′
75
Андрей Окладников
24
Артем Погосов
90′
11
Астемир Хашкулов
КАМАЗ
30
Евгений Замерец
7
Руслан Аюкин
24
Даниил Шамкин
3
Даниил Маругин
15
Максим Бурко
66′
53
Александр Дерюгин
13
Андрей Семенов
12′
58′
5
Савелий Ратников
28
Мухаммад Султонов
81′
14
Сурхайхан Абдуллаев
77
Ацамаз Ревазов
81′
79
Виталий Семенов
9
Давид Караев
73′
10
Роман Защепкин
83
Максим Лайкин
73′
22
Андрей Солодухин
Статистика
Енисей
КАМАЗ
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
10
4
Удары в створ
6
1
Угловые
9
3
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Федотов
(Россия, Павлово)
