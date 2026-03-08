Ричмонд
Футбол. Франция
1-й тайм
Брест
0
:
Гавр
0
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.26
П2
4.50
Футбол. Франция
1-й тайм
Лилль
0
:
Лорьян
0
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.00
П2
6.50
Футбол. Франция
1-й тайм
Ницца
0
:
Ренн
0
Все коэффициенты
П1
5.75
X
4.05
П2
2.60
Футбол. Испания
2-й тайм
Хетафе
2
:
Бетис
0
Все коэффициенты
П1
1.13
X
9.00
П2
29.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Санкт-Паули
0
:
Айнтрахт Ф
0
Все коэффициенты
П1
14.75
X
1.30
П2
14.00
Футбол. Премьер-лига
19:30
ЦСКА
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.62
П2
2.95
Футбол. Германия
19:30
Унион Б
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.20
П2
3.09
Футбол. Италия
20:00
Дженоа
:
Рома
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.23
П2
2.01
Футбол. Испания
20:30
Севилья
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.13
П2
2.86
Футбол. Италия
22:45
Милан
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.15
П2
2.45
Футбол. Франция
22:45
Лион
:
Париж
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.06
П2
5.40
Футбол. Испания
23:00
Валенсия
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.12
П2
3.80
Футбол. Италия
завершен
Болонья
1
:
Верона
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
0
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
2
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
3
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
0
:
Родина
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
2
:
Кремонезе
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Зенит
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2

«Родина» обыграла московское «Торпедо» и поднялась на второе место в таблице

Сегодня, 8 марта, московское «Торпедо» в Химках сыграло против столичной «Родины» в рамках 23-го тура Лиги PARI.

Источник: Соцсети

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Родины». Счет в матче открыл на 16-й минуте Артем Мещанинов. Второй мяч за «Родину» забил Артем Максименко — 45-я минута.

«Родина» с 42 набранными очками занимает 2-е место в турнирной таблице Первой лиги. «Торпедо» с 24 баллами в активе находится на 14-й строчке.

Торпедо
0:2
Первый тайм: 0:2
Родина
Футбол, Первая лига, Тур 23
8.03.2026, 16:00 (МСК UTC+3)
Арена Химки
Главные тренеры
Олег Кононов
Хуан Диас
Голы
Родина
Артем Мещанинов
16′
Артем Максименко
45′
Составы команд
Торпедо
25
Ростислав Солдатенко
3
Александр Иваньков
77
Константин Савичев
24
Кирилл Гоцук
69
Алексей Колтаков
33
Мамаду Камара
55
Данил Степанов
46′
90
Боян Роганович
5
Владимир Москвичев
46′
27
Александр Орехов
7
Александр Юшин
46′
47
Даниил Уткин
11
Руслан Апеков
61′
9
Владислав Шитов
79
Алексей Каштанов
32′
73′
10
Дмитрий Цыпченко
90′
Родина
13
Сергей Волков
26
Артем Мещанинов
88
Артем Сокол
50′
6
Руслан Фищенко
49
Илья Дятлов
55
Митя Крижан
5
Андрей Егорычев
76′
23
Кирилл Ушатов
17
Солтмурад Бакаев
63′
75′
21
Георгий Юдинцев
9
Артем Максименко
84′
38
Леон Мусаев
10
Йорди Рейна
84′
18
Магомедхабиб Абдусаламов
99
Иван Тимошенко
64′
96
Артур Гарибян
Статистика
Торпедо
Родина
Желтые карточки
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Никита Новиков
(Россия, Петрозаводск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти