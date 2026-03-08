«Родина» обыграла московское «Торпедо» и поднялась на второе место в таблице

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Родины». Счет в матче открыл на 16-й минуте Артем Мещанинов. Второй мяч за «Родину» забил Артем Максименко — 45-я минута.
«Родина» с 42 набранными очками занимает 2-е место в турнирной таблице Первой лиги. «Торпедо» с 24 баллами в активе находится на 14-й строчке.
Футбол, Первая лига, Тур 23
8.03.2026, 16:00 (МСК UTC+3)
Арена Химки
Главные тренеры
Олег Кононов
Хуан Диас
Голы
Родина
Артем Мещанинов
16′
Артем Максименко
45′
Составы команд
Торпедо
25
Ростислав Солдатенко
3
Александр Иваньков
77
Константин Савичев
24
Кирилл Гоцук
69
Алексей Колтаков
33
Мамаду Камара
55
Данил Степанов
46′
90
Боян Роганович
5
Владимир Москвичев
46′
27
Александр Орехов
7
Александр Юшин
46′
47
Даниил Уткин
11
Руслан Апеков
61′
9
Владислав Шитов
79
Алексей Каштанов
32′
73′
10
Дмитрий Цыпченко
90′
Родина
13
Сергей Волков
26
Артем Мещанинов
88
Артем Сокол
50′
6
Руслан Фищенко
49
Илья Дятлов
55
Митя Крижан
5
Андрей Егорычев
76′
23
Кирилл Ушатов
17
Солтмурад Бакаев
63′
75′
21
Георгий Юдинцев
9
Артем Максименко
84′
38
Леон Мусаев
10
Йорди Рейна
84′
18
Магомедхабиб Абдусаламов
99
Иван Тимошенко
64′
96
Артур Гарибян
Статистика
Торпедо
Родина
Желтые карточки
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Никита Новиков
(Россия, Петрозаводск)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти