«Шинник» обыграл «Уфу», прервав серию из трех матчей без побед

Единственный гол был забит на 41-й минуте — отличился нападающий ярославцев Альбек Гонгапшев. В итоге 1:0 — «Шинник» прерывает серию из трех туров без побед в чемпионате.
После этого матча «Шинник» поднялся на 10−11-е места в таблице Лиги PARI (29 очков), а «Уфа» располагается на 16-й строчке (20 баллов).
Футбол, Первая лига, Тур 23
9.03.2026, 15:00 (МСК UTC+3)
Шинник
Главные тренеры
Артем Булойчик
Омари Тетрадзе
Судейская бригада
Главный судья
Николай Волошин
(Россия, Смоленск)
