«Шинник» обыграл «Уфу», прервав серию из трех матчей без побед

«Шинник» (Ярославль) на домашнем стадионе обыграл «Уфу» (Уфа) в матче 23-го тура Лиги PARI.

Источник: Соцсети

Единственный гол был забит на 41-й минуте — отличился нападающий ярославцев Альбек Гонгапшев. В итоге 1:0 — «Шинник» прерывает серию из трех туров без побед в чемпионате.

После этого матча «Шинник» поднялся на 10−11-е места в таблице Лиги PARI (29 очков), а «Уфа» располагается на 16-й строчке (20 баллов).

Шинник
1:0
Первый тайм: 0:0
Уфа
Футбол, Первая лига, Тур 23
9.03.2026, 15:00 (МСК UTC+3)
Шинник
Главные тренеры
Артем Булойчик
Омари Тетрадзе
Судейская бригада
Главный судья
Николай Волошин
(Россия, Смоленск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти