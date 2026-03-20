Футболисты «Ротора» обыграли лидера Первой лиги «Факел»

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Волгоградский футбольный клуб «Ротор» обыграл воронежский «Факел» в матче 25-го тура Первой лиги.
Встреча в Волгограде завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Гол забил Абу-Саид Эльдарушев на 22-й минуте.
«Ротор» (36 очков) прервал серию без побед из шести матчей (2 поражения, 4 ничьи) Первой лиги и занимает шестое место в таблице второго по силе дивизиона чемпионата России, которую возглавляет «Факел» (52), потерпевший первое поражение за восемь игр.
В следующем туре «Ротор» сыграет с новороссийским «Черноморцем» в гостях 29 марта. «Факел» днем раньше примет «КАМАЗ» из Набережных Челнов.
Футбол, Первая лига, Тур 25
20.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Волгоград Арена, 10238 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Парфенов
Олег Василенко
Голы
Ротор
Абу-Саид Эльдарушев
(Александр Клещенко)
22′
Составы команд
Ротор
13
Никита Чагров
84′
11
Александр Клещенко
17
Глеб Шильников
80
Вячеслав Бардыбахин
97
Николай Покидышев
79′
5
Александр Трошечкин
6
Сергей Макаров
7
Илья Сафронов
71′
15
Егор Данилкин
10
Артем Симонян
76′
18
Максим Кайнов
33
Ярослав Арбузов
71′
69
Илья Родионов
77
Абу-Саид Эльдарушев
71′
22
Саид Алиев
Факел
96
Игорь Обухов
44
Юрий Журавлев
83′
55
Дарко Тодорович
45′
95
Илья Гапонов
99
Николай Гиоргобиани
7
Аксель Гнапи
5
Альберт Габараев
28′
46′
10
Ильнур Альшин
8
Абдула Багамаев
41′
18
Кирилл Симонов
23
Вячеслав Якимов
80′
9
Максим Турищев
52
Равиль Нетфуллин
46′
97
Бутта Магомедов
19
Белайди Пуси
80′
93
Мераби Уридия
Статистика
Ротор
Факел
Желтые карточки
3
3
Судейская бригада
Главный судья
Данил Каширин
(Россия, Уфа)
