Футбол
Футбол. Германия
1-й тайм
РБ Лейпциг
0
:
Хоффенхайм
0
Футбол. Италия
22:45
Дженоа
:
Удинезе
Футбол. Франция
22:45
Ланс
:
Анже
Футбол. Англия
23:00
Борнмут
:
Манчестер Юнайтед
Футбол. Испания
23:00
Вильярреал
:
Реал Сосьедад
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Наполи
1
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
Факел
0
Футболисты «Ротора» обыграли лидера Первой лиги «Факел»

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Волгоградский футбольный клуб «Ротор» обыграл воронежский «Факел» в матче 25-го тура Первой лиги.

Встреча в Волгограде завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Гол забил Абу-Саид Эльдарушев на 22-й минуте.

«Ротор» (36 очков) прервал серию без побед из шести матчей (2 поражения, 4 ничьи) Первой лиги и занимает шестое место в таблице второго по силе дивизиона чемпионата России, которую возглавляет «Факел» (52), потерпевший первое поражение за восемь игр.

В следующем туре «Ротор» сыграет с новороссийским «Черноморцем» в гостях 29 марта. «Факел» днем раньше примет «КАМАЗ» из Набережных Челнов.

Ротор
1:0
Первый тайм: 1:0
Факел
Футбол, Первая лига, Тур 25
20.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Волгоград Арена, 10238 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Парфенов
Олег Василенко
Голы
Ротор
Абу-Саид Эльдарушев
(Александр Клещенко)
22′
Составы команд
Ротор
13
Никита Чагров
84′
11
Александр Клещенко
17
Глеб Шильников
80
Вячеслав Бардыбахин
97
Николай Покидышев
79′
5
Александр Трошечкин
6
Сергей Макаров
7
Илья Сафронов
71′
15
Егор Данилкин
10
Артем Симонян
76′
18
Максим Кайнов
33
Ярослав Арбузов
71′
69
Илья Родионов
77
Абу-Саид Эльдарушев
71′
22
Саид Алиев
Факел
96
Игорь Обухов
44
Юрий Журавлев
83′
55
Дарко Тодорович
45′
95
Илья Гапонов
99
Николай Гиоргобиани
7
Аксель Гнапи
5
Альберт Габараев
28′
46′
10
Ильнур Альшин
8
Абдула Багамаев
41′
18
Кирилл Симонов
23
Вячеслав Якимов
80′
9
Максим Турищев
52
Равиль Нетфуллин
46′
97
Бутта Магомедов
19
Белайди Пуси
80′
93
Мераби Уридия
Статистика
Ротор
Факел
Желтые карточки
3
3
Судейская бригада
Главный судья
Данил Каширин
(Россия, Уфа)
