В футбольном клубе «Урал» оценили работу тренера Березуцкого

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов доволен работой главного тренера команды Василия Березуцкого. Об этом Иванов рассказал ТАСС.
Березуцкий возглавил «Урал» 11 декабря. После возобновления сезона екатеринбургская команда уступила в Лиге Пари (Первой лиге) в выездном матче воронежскому «Факелу» (0:1), сыграла вничью в гостевой встрече с волгоградским «Ротором» (1:1), а также дома победила тульский «Арсенал» (2:0).
«Если говорить по результату, то не очень хорошо стартовали в этом году. А то, как работали на сборах, как работает Василий Владимирович и его тренерский штаб, мне очень нравится, — сказал Иванов. — Все четко и по делу. Собрали новые связки, где-то что-то наигрывается. Думаю, что с каждой игрой будем все лучше и лучше, потому что мне очень нравится, как работает тренерский штаб».
«Урал» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 45 очков в 24 матчах. Возглавляет таблицу «Факел» с 52 очками.