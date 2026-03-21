В футбольном клубе «Урал» назвали задачу на сезон

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Перед екатеринбургским футбольным клубом «Урал» стоит задача выйти в элитный дивизион национального первенства по итогам сезона. Об этом ТАСС сообщил президент клуба Григорий Иванов.
После возобновления сезона екатеринбургская команда уступила в Лиге Пари (Первой лиге) в выездном матче воронежскому «Факелу» (0:1), сыграла вничью в гостевой встрече с волгоградским «Ротором» (1:1), а также дома победила тульский «Арсенал» (2:0).
«Перед нами поставлена задача всем городом, областью, спонсорами, мы сами ставим такую задачу. Хочется, чтобы наша команда вернулась в премьер-лигу, потому что там немного другой футбол, может быть, — сказал Иванов. — Мы после зимней паузы немного потеряли очки, будем стараться выигрывать дальше в каждом матче. Однозначно стоит задача выйти в премьер-лигу».
«Урал» занимает 2-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 45 очков в 24 матчах. Подопечные Василия Березуцкого на 2 балла опережают столичную «Родину», занимающую 3-ю позицию. Возглавляет таблицу «Факел» с 52 очками.
Команды, занявшие 14-е и 13-е места в таблице Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) проведут стыковые матчи с коллективами, занявшими в таблице Первой лиги 3-ю и 4-ю позиции соответственно. Напрямую из Первой лиги в РПЛ по итогам сезона выходят 2 команды.