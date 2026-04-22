Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Арсенал
0
:
Челябинск
0
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.31
П2
4.08
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Факел
0
:
Шинник
0
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.25
П2
6.60
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Оренбург
0
:
Пари Нижний Новгород
1
Все коэффициенты
П1
15.00
X
3.65
П2
1.50
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Нефтехимик
2
:
Черноморец
0
Все коэффициенты
П1
1.18
X
13.50
П2
100.00
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Сокол
0
:
Енисей
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
13.50
П2
1.20
Футбол. Первая лига
19:00
Ротор
:
Родина
Все коэффициенты
П1
2.79
X
3.08
П2
2.72
Футбол. Премьер-лига
19:45
Динамо
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.38
П2
5.66
Футбол. Премьер-лига
19:45
Локомотив
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.55
П2
2.25
Футбол. Испания
20:00
Эльче
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.70
П2
2.91
Футбол. Испания
21:00
Реал Сосьедад
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.13
П2
3.66
Футбол. Англия
22:00
Борнмут
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.72
П2
3.85
Футбол. Англия
22:00
Бернли
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
21.00
X
10.50
П2
1.14
Футбол. Испания
22:30
Барселона
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
1.27
X
7.07
П2
10.00
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
КАМАЗ
1
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Чайка
1
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
Торпедо
0
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
3
:
СКА-Хабаровск
0
«Урал» прервал беспроигрышную серию «Торпедо», «Волга» обыграла «Чайку»

Футболисты екатеринбургского «Урала» на своем поле обыграли московское «Торпедо» (2:0) в матче 30-го тура Лиги PARI.

Источник: fc-ural.ru

По голу в ворота столичной команды забили Сильвие Бегич (13-я минута) и Роман Акбашев (22).

В параллельной встрече ульяновская «Волга» дома нанесла поражение «Чайке» из Песчанокопского (2:1) благодаря голам Кирилла Фольмера и Владислава Яковлева.

«Урал» набрал 55 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Первой лиги. «Торпедо» потерпело первое поражение за 7 последних матчей и с 38 баллами на счету располагается на 11-й строчке.

Урал
2:0
Первый тайм: 2:0
Торпедо
Футбол, Первая лига, Тур 30
22.04.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Екатеринбург Арена
Главные тренеры
Василий Березуцкий
Олег Кононов
Голы
Урал
Силвие Бегич
13′
Роман Акбашев
22′
Составы команд
Урал
57
Александр Селихов
2
Силвие Бегич
46
Артем Мамин
89′
16
Фернандо Итало
6
Фаниль Сунгатулин
13
Роман Акбашев
44
Владислав Малькевич
21
Дмитрий Иванисеня
78′
37
Виталий Бондарев
10
Мартин Секулич
33′
72′
18
Никита Морозов
14
Юрий Железнов
79′
11
Владислав Карапузов
97
Илья Ишков
72′
19
Егор Богомольский
Торпедо
25
Ростислав Солдатенко
3
Александр Иваньков
77
Константин Савичев
90
Боян Роганович
24
Кирилл Гоцук
47
Даниил Уткин
17
Илья Берковский
51′
7
Александр Юшин
66
Садыг Багиев
55′
65′
20
Дмитрий Калайда
97
Марио Чурич
51′
33
Мамаду Камара
9
Владислав Шитов
73′
11
Руслан Апеков
10
Дмитрий Цыпченко
50′
79
Алексей Каштанов
Статистика
Урал
Торпедо
Желтые карточки
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Данил Каширин
(Россия, Уфа)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти