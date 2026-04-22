«Урал» прервал беспроигрышную серию «Торпедо», «Волга» обыграла «Чайку»

По голу в ворота столичной команды забили Сильвие Бегич (13-я минута) и Роман Акбашев (22).
В параллельной встрече ульяновская «Волга» дома нанесла поражение «Чайке» из Песчанокопского (2:1) благодаря голам Кирилла Фольмера и Владислава Яковлева.
«Урал» набрал 55 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Первой лиги. «Торпедо» потерпело первое поражение за 7 последних матчей и с 38 баллами на счету располагается на 11-й строчке.
Футбол, Первая лига, Тур 30
22.04.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Екатеринбург Арена
Главные тренеры
Василий Березуцкий
Олег Кононов
Голы
Урал
Силвие Бегич
13′
Роман Акбашев
22′
Составы команд
Урал
57
Александр Селихов
2
Силвие Бегич
46
Артем Мамин
89′
16
Фернандо Итало
6
Фаниль Сунгатулин
13
Роман Акбашев
44
Владислав Малькевич
21
Дмитрий Иванисеня
78′
37
Виталий Бондарев
10
Мартин Секулич
33′
72′
18
Никита Морозов
14
Юрий Железнов
79′
11
Владислав Карапузов
97
Илья Ишков
72′
19
Егор Богомольский
Торпедо
25
Ростислав Солдатенко
3
Александр Иваньков
77
Константин Савичев
90
Боян Роганович
24
Кирилл Гоцук
47
Даниил Уткин
17
Илья Берковский
51′
7
Александр Юшин
66
Садыг Багиев
55′
65′
20
Дмитрий Калайда
97
Марио Чурич
51′
33
Мамаду Камара
9
Владислав Шитов
73′
11
Руслан Апеков
10
Дмитрий Цыпченко
50′
79
Алексей Каштанов
Статистика
Урал
Торпедо
Желтые карточки
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Данил Каширин
(Россия, Уфа)
