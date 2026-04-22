Футбольный клуб «Сокол» вылетел из Первой лиги

После 30 матчей «Сокол» набрал 16 очков и занимает последнее, 18-е место. «Уфа», идущая на 15-й строчке, которая позволяет сохранить прописку в Первой лиге, имеет 31 очко в 30 играх. До конца чемпионата «Сокол» максимум может набрать 12 очков и довести их общее количество до 28. По итогам сезона Первую лигу покинут три худшие команды.