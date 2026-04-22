Футбольный клуб «Сокол» вылетел из Первой лиги

САРАТОВ, 22 апреля. /ТАСС/. Саратовский футбольный клуб «Сокол» вылетел из Лиги Пари (Первой лиги) после поражения от красноярского «Енисея» (0:4) и в следующем сезоне выступит в Леон — Второй лиге.
После 30 матчей «Сокол» набрал 16 очков и занимает последнее, 18-е место. «Уфа», идущая на 15-й строчке, которая позволяет сохранить прописку в Первой лиге, имеет 31 очко в 30 играх. До конца чемпионата «Сокол» максимум может набрать 12 очков и довести их общее количество до 28. По итогам сезона Первую лигу покинут три худшие команды.
В 2001 и 2002 годах «Сокол» выступал в элитном дивизионе чемпионата России. По итогам чемпионата 2001 года команда заняла 8-е место.
Футбол, Первая лига, Тур 30
22.04.2026, 17:30 (МСК UTC+3)
Локомотив
Главные тренеры
Евгений Харлачев
Сергей Ташуев
Голы
Енисей
Андрей Окладников
35′
Андрей Окладников
72′
Артем Погосов
77′
Артем Погосов
89′
Составы команд
Сокол
1
Тимур Крайков
6
Никита Печенкин
33
Никита Глойдман
23
Иван Чуриков
97
Роман Пасевич
11
Алексей Голянин
19
Аллон Бутаев
63′
7
Батраз Гурциев
84′
71
Николай Поярков
82′
25
Марат Рахматулин
17
Антон Мухин
82′
27
Антон Егорушкин
18
Владислав Лазарев
81′
92
Владислав Костин
77
Дмитрий Сасин
46′
91
Максим Кутовой
Енисей
50
Егор Шамов
3
Ян Цесь
25
Никита Шершов
5
Иллой-Айет Эммерсон
6
Амир Батырев
24
Артем Погосов
33
Александр Масловский
66′
43
Артур Гилязетдинов
18
Александр Надольский
88′
77
Ростислав Огиенко
8
Александр Канаплин
78′
7
Андреа Чуканов
75
Андрей Окладников
78′
9
Лука Раткович
87
Андрей Мазурин
79′
81
Родион Печура
Статистика
Сокол
Енисей
Желтые карточки
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Юрий Матвеев
(Россия, Москва)
