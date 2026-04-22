Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Эльче
0
:
Атлетико
0
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.70
П2
2.80
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Динамо
0
:
Рубин
1
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.50
П2
5.40
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Локомотив
0
:
Зенит
0
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.30
П2
2.18
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Арсенал
0
:
Челябинск
0
Все коэффициенты
П1
2.31
X
2.50
П2
4.59
Футбол. Первая лига
перерыв
Ротор
0
:
Родина
0
Все коэффициенты
П1
3.31
X
2.25
П2
3.37
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Факел
0
:
Шинник
1
Все коэффициенты
П1
5.90
X
2.80
П2
1.92
Футбол. Испания
21:00
Реал Сосьедад
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.14
П2
3.70
Футбол. Англия
22:00
Борнмут
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.74
П2
3.90
Футбол. Англия
22:00
Бернли
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
20.00
X
10.50
П2
1.14
Футбол. Испания
22:30
Барселона
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
1.26
X
7.34
П2
10.00
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Пари Нижний Новгород
1
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
4
:
Черноморец
0
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Енисей
4
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
КАМАЗ
1
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Чайка
1
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
Торпедо
0
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
3
:
СКА-Хабаровск
0
«Нефтехимик» на домашней арене разгромил «Черноморец»

Сегодня, 22 апреля, в Нижнекамске состоялся матч 30-го тура Лиги PARI «Нефтехимик» — «Черноморец».

Источник: fcnh.ru

Встреча завершилась разгромной победой «Нефтехимика» со счетом 4:0. По голу в матче забили Давид Кокоев (18-я минута), Иван Бобер (66-я), Константин Шильцов (77-я), Андрей Никитин (79-я).

«Черноморец» после этой игры с 29 очками занимает в турнирной таблице 16-е место. «Нефтехимик» с 42 баллами идет на 8-й строчке.

Нефтехимик
4:0
Первый тайм: 1:0
Черноморец
Футбол, Первая лига, Тур 30
22.04.2026, 17:30 (МСК UTC+3)
Нефтехимик
Главные тренеры
Кирилл Новиков
Денис Попов
Голы
Нефтехимик
Давид Кокоев
17′
Иван Бобер
65′
Константин Шильцов
76′
Андрей Никитин
77′
Составы команд
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
2
Марат Ситдиков
8
Георгий Кантария
24
Александр Кахидзе
45′
65
Николай Толстопятов
90
Константин Шильцов
5
Магомед Мусалов
71′
17
Эдуард Валиахметов
10
Давид Кокоев
70′
6
Даниил Родин
15
Андрей Никитин
47′
81′
75
Дмитрий Шадринцев
70
Иван Бобер
80′
77
Алекси Гвенетадзе
9
Рашид Магомедов
83′
88
Денис Титов
Черноморец
23
Максим Матюша
59
Максим Сыщенко
10
Илья Жигулев
64′
77
Эльдияр Зарыпбеков
99
Кирилл Морозов
98
Александр Хубулов
21
Никита Чистяков
82′
17
Григорий Жилкин
7
Антон Антонов
63′
11
Игорь Коновалов
8
Заур Тарба
14′
46′
88
Зикрула Магомедов
18
Олег Николаев
82′
91
Кирилл Суслов
9
Даниил Анциперов
63′
90
Иван Сутугин
Статистика
Нефтехимик
Черноморец
Желтые карточки
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Антон Сидорин
(Россия, Москва)
