«Нефтехимик» на домашней арене разгромил «Черноморец»

Встреча завершилась разгромной победой «Нефтехимика» со счетом 4:0. По голу в матче забили Давид Кокоев (18-я минута), Иван Бобер (66-я), Константин Шильцов (77-я), Андрей Никитин (79-я).
«Черноморец» после этой игры с 29 очками занимает в турнирной таблице 16-е место. «Нефтехимик» с 42 баллами идет на 8-й строчке.
Футбол, Первая лига, Тур 30
22.04.2026, 17:30 (МСК UTC+3)
Нефтехимик
Главные тренеры
Кирилл Новиков
Денис Попов
Голы
Нефтехимик
Давид Кокоев
17′
Иван Бобер
65′
Константин Шильцов
76′
Андрей Никитин
77′
Составы команд
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
2
Марат Ситдиков
8
Георгий Кантария
24
Александр Кахидзе
45′
65
Николай Толстопятов
90
Константин Шильцов
5
Магомед Мусалов
71′
17
Эдуард Валиахметов
10
Давид Кокоев
70′
6
Даниил Родин
15
Андрей Никитин
47′
81′
75
Дмитрий Шадринцев
70
Иван Бобер
80′
77
Алекси Гвенетадзе
9
Рашид Магомедов
83′
88
Денис Титов
Черноморец
23
Максим Матюша
59
Максим Сыщенко
10
Илья Жигулев
64′
77
Эльдияр Зарыпбеков
99
Кирилл Морозов
98
Александр Хубулов
21
Никита Чистяков
82′
17
Григорий Жилкин
7
Антон Антонов
63′
11
Игорь Коновалов
8
Заур Тарба
14′
46′
88
Зикрула Магомедов
18
Олег Николаев
82′
91
Кирилл Суслов
9
Даниил Анциперов
63′
90
Иван Сутугин
Статистика
Нефтехимик
Черноморец
Желтые карточки
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Антон Сидорин
(Россия, Москва)
