Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Барселона
0
:
Сельта
0
Все коэффициенты
П1
1.45
X
6.60
П2
9.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Борнмут
0
:
Лидс
0
Все коэффициенты
П1
2.10
X
2.90
П2
5.60
Футбол. Англия
2-й тайм
Бернли
0
:
Манчестер Сити
1
Все коэффициенты
П1
48.00
X
12.50
П2
1.07
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
0
:
Хетафе
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
3
:
Атлетико
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
3
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
0
:
Рубин
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
0
:
Зенит
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
0
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
2
:
Родина
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
2
:
Шинник
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
4
:
Черноморец
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Енисей
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
КАМАЗ
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Чайка
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
3
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2

«Ротор» прервал беспроигрышную серию «Родины» из 18 матчей

Встреча завершилась со счетом 2:0.

Источник: РИА "Новости"

ВОЛГОГРАД, 22 апреля. /ТАСС/. Футболисты волгоградского «Ротора» со счетом 2:0 обыграли московскую «Родину» в матче 30-го тура Лиги Пари (Первой лиги). Встреча прошла в Волгограде.

Забитыми мячами отметились Саид Алиев (73-я минута) и Давид Давидян (90+3).

«Родина» прервала серию из 18 матчей без поражений (11 побед и 7 ничьих) в Первой лиге. Столичная команда с 56 очками занимает 2-е место в турнирной таблице. «Ротор» одержал шестую победу подряд. Команда из Волгограда набрала 51 очко и располагается на 4-й строчке.

Лидером чемпионата остается воронежский «Факел» (60 очков), который в матче 30-го тура сыграл вничью с ярославским «Шинником» (2:2). Занимающий третье место екатеринбургский «Урал» обыграл московское «Торпедо» (2:0) и набрал 55 очков. На пятой строчке располагается костромской «Спартак» (47 очков), выигравший у «СКА-Хабаровска» (3:0).

Первые две команды по итогам чемпионата выйдут в Мир — Российскую премьер-лигу (РПЛ) напрямую. Клубы, занявшие 3-е и 4-е места, сыграют в стыковых матчах против команд, занявших 13-е и 14-е места в РПЛ.

Ротор
2:0
Первый тайм: 0:0
Родина
Футбол, Первая лига, Тур 30
22.04.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Волгоград Арена
Главные тренеры
Дмитрий Парфенов
Хуан Диас
Голы
Ротор
Саид Алиев
72′
Давид Давидян
90+3′
Составы команд
Ротор
13
Никита Чагров
2
Александр Коротков
15
Егор Данилкин
42′
80
Вячеслав Бардыбахин
84′
97
Николай Покидышев
37′
5
Александр Трошечкин
8
Анатолий Макаров
6
Сергей Макаров
10
Артем Симонян
59′
69
Илья Родионов
73
Имран Азнауров
59′
9
Давид Давидян
77
Абу-Саид Эльдарушев
59′
22
Саид Алиев
64′
Родина
13
Сергей Волков
26
Артем Мещанинов
90+6′
17
Солтмурад Бакаев
49
Илья Дятлов
55
Митя Крижан
10
Йорди Рейна
88
Артем Сокол
59′
81′
80
Станислав Бессмертный
6
Руслан Фищенко
81′
8
Керфала Сиссоко
38
Леон Мусаев
46′
5
Андрей Егорычев
9
Артем Максименко
46′
18
Магомедхабиб Абдусаламов
99
Иван Тимошенко
81′
96
Артур Гарибян
Статистика
Ротор
Родина
Желтые карточки
4
2
Судейская бригада
Главный судья
Данил Набока
(Россия, Краснодар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти