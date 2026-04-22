«Ротор» прервал беспроигрышную серию «Родины» из 18 матчей

ВОЛГОГРАД, 22 апреля. /ТАСС/. Футболисты волгоградского «Ротора» со счетом 2:0 обыграли московскую «Родину» в матче 30-го тура Лиги Пари (Первой лиги). Встреча прошла в Волгограде.
Забитыми мячами отметились Саид Алиев (73-я минута) и Давид Давидян (90+3).
«Родина» прервала серию из 18 матчей без поражений (11 побед и 7 ничьих) в Первой лиге. Столичная команда с 56 очками занимает 2-е место в турнирной таблице. «Ротор» одержал шестую победу подряд. Команда из Волгограда набрала 51 очко и располагается на 4-й строчке.
Лидером чемпионата остается воронежский «Факел» (60 очков), который в матче 30-го тура сыграл вничью с ярославским «Шинником» (2:2). Занимающий третье место екатеринбургский «Урал» обыграл московское «Торпедо» (2:0) и набрал 55 очков. На пятой строчке располагается костромской «Спартак» (47 очков), выигравший у «СКА-Хабаровска» (3:0).
Первые две команды по итогам чемпионата выйдут в Мир — Российскую премьер-лигу (РПЛ) напрямую. Клубы, занявшие 3-е и 4-е места, сыграют в стыковых матчах против команд, занявших 13-е и 14-е места в РПЛ.
Дмитрий Парфенов
Хуан Диас
Саид Алиев
72′
Давид Давидян
90+3′
13
Никита Чагров
2
Александр Коротков
15
Егор Данилкин
42′
80
Вячеслав Бардыбахин
84′
97
Николай Покидышев
37′
5
Александр Трошечкин
8
Анатолий Макаров
6
Сергей Макаров
10
Артем Симонян
59′
69
Илья Родионов
73
Имран Азнауров
59′
9
Давид Давидян
77
Абу-Саид Эльдарушев
59′
22
Саид Алиев
64′
13
Сергей Волков
26
Артем Мещанинов
90+6′
17
Солтмурад Бакаев
49
Илья Дятлов
55
Митя Крижан
10
Йорди Рейна
88
Артем Сокол
59′
81′
80
Станислав Бессмертный
6
Руслан Фищенко
81′
8
Керфала Сиссоко
38
Леон Мусаев
46′
5
Андрей Егорычев
9
Артем Максименко
46′
18
Магомедхабиб Абдусаламов
99
Иван Тимошенко
81′
96
Артур Гарибян
Главный судья
Данил Набока
(Россия, Краснодар)
