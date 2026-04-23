Харлачев после игры с «Енисеем» объявил об отставке с поста главного тренера «Сокола» спустя месяц после назначения

Саратовская команда проиграла на своем поле со счетом 0:4. На послематчевой пресс-конференции 52-летний специалист заявил, что покидает свою должность.
"Комментарий будет очень короткий. Сегодняшний матч достиг апогея всей нашей работы. К сожалению, не получилось. Не получилось здесь переломить ситуацию, хотя надежда была. Определенно игры давали оптимизм, что мы прибавляли с каждой игрой. Да, не получалось, пропускали. Но пытались привить футболистам психологию победителей и выстроить какую-то… наверное, новую команду. Может быть, не стоило так… как нам казалось, мы ничего не ломаем, но что-то, наверное, не получилось у нас до конца привить футболистам наш футбол.
Поэтому хочу попросить прощения у саратовских болельщиков. Мое пребывание здесь и моя работа закончилась. Вот так. Еще раз прошу прощения, что не получилось, не оправдал надежд и руководителей, и болельщиков, и клуба в целом. Естественно, прежде всего, я разочарован. Я очень самокритичен, разочарован своей работой, что не получилось", — сказал Харлачев.
Харлачев возглавил «Сокол» 18 марта, сменив Младена Кашчелана. Под его руководством команда провела 6 матчей, которые все проиграла.
Евгений Харлачев
Сергей Ташуев
Андрей Окладников
35′
Андрей Окладников
72′
Артем Погосов
77′
Артем Погосов
89′
1
Тимур Крайков
6
Никита Печенкин
33
Никита Глойдман
23
Иван Чуриков
97
Роман Пасевич
11
Алексей Голянин
19
Аллон Бутаев
63′
7
Батраз Гурциев
82′
71
Николай Поярков
82′
25
Марат Рахматулин
17
Антон Мухин
82′
27
Антон Егорушкин
18
Владислав Лазарев
82′
92
Владислав Костин
77
Дмитрий Сасин
46′
91
Максим Кутовой
50
Егор Шамов
3
Ян Цесь
25
Никита Шершов
5
Иллой-Айет Эммерсон
6
Амир Батырев
24
Артем Погосов
33
Александр Масловский
66′
43
Артур Гилязетдинов
18
Александр Надольский
87′
77
Ростислав Огиенко
8
Александр Канаплин
78′
7
Андреа Чуканов
75
Андрей Окладников
78′
81
Родион Печура
87
Андрей Мазурин
78′
9
Лука Раткович
Главный судья
Юрий Матвеев
(Россия, Москва)
