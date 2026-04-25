Костромской «Спартак» спасся от поражения в концовке матча с тульским «Арсеналом» благодаря пенальти

Встреча, прошедшая на «Арене Химки», завершилась со счетом 1:1.
На 68-й минуте Кирилл Большаков вывел «оружейников» вперед, а за 4 минуты до конца основного времени от поражения красно-белых спас Амур Калмыков, реализовавший пенальти.
«Спартак» после этой ничьей находится в 3 очках от зоны переходных матчей, а «Арсенал» располагается на 12-й строчке.
Футбол, Первая лига, Тур 31
25.04.2026, 16:00 (МСК UTC+3)
Арена Химки
Главные тренеры
Сергей Бондарь
Дмитрий Гунько
Голы
Спартак Кс
Амур Калмыков
86′
Арсенал
Кирилл Большаков
68′
Составы команд
Спартак Кс
4
Никита Супранович
5
Денис Жилмостных
18
Максим Игнатьев
88
Фарук Гогич
10
Джордже Пантелич
90
Амур Калмыков
68
Михаил Гайдаш
57′
25
Даниэль Саппа
9
Давид Хубаев
62′
76′
3
Сергей Бугриев
11
Егор Назаренко
76′
57
Марат Тлехугов
17
Гиоргий Уридия
65′
13
Илья Рубцов
35
Иван Енин
76′
23
Максим Чиканчи
Арсенал
18
Михаил Цулая
4
Даниил Пенчиков
5
Александр Пуцко
31
Кирилл Большаков
10
Игорь Горбунов
21
Никита Раздорских
45
Никита Кармаев
69′
44
Олег Исаенко
14
Милош Брнович
90′
99
Аяз Гулиев
22
Алан Цараев
89′
17
Маттео Алинви
24
Илья Азявин
46′
9
Максим Максимов
77
Даниил Плотников
89′
19
Кирилл Богданец
Статистика
Спартак Кс
Арсенал
Желтые карточки
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Николай Волошин
(Россия, Смоленск)
