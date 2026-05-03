Матч «Уфы» в Первой лиге перенесли из-за угрозы атаки БПЛА

«Футбольный клуб “Уфа” прислал в наш адрес письмо о том, что не сможет прибыть на матч 32-го тура Первой лиги, который должен состояться в Хабаровске 3 мая 2026 года. По информации из письма, ФК “Уфа” не смог в запланированное время вылететь в Новосибирск (и далее в Хабаровск) из-за перекрытия в Уфе воздушного пространства и приостановки авиаперевозок в связи с угрозой БПЛА», — говорится в сообщении «СКА-Хабаровска».