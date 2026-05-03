Матч «Уфы» в Первой лиге перенесли из-за угрозы атаки БПЛА

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Матч Первой лиги между «СКА-Хабаровском» и «Уфой» перенесен из-за невозможности гостей прибыть на матч в связи с угрозой атаки БПЛА, сообщается в Telegram-канале дальневосточного футбольного клуба.
Встреча должна была пройти в рамках 32-го тура Первой лиги и стартовать в 10:00 мск.
«Футбольный клуб “Уфа” прислал в наш адрес письмо о том, что не сможет прибыть на матч 32-го тура Первой лиги, который должен состояться в Хабаровске 3 мая 2026 года. По информации из письма, ФК “Уфа” не смог в запланированное время вылететь в Новосибирск (и далее в Хабаровск) из-за перекрытия в Уфе воздушного пространства и приостановки авиаперевозок в связи с угрозой БПЛА», — говорится в сообщении «СКА-Хабаровска».
«СКА-Хабаровск» с 35 очками занимает 14-е место в таблице Первой лиги, «Уфа» (31 очко) располагается на 15-й строчке.