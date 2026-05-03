КДК примет решение по вопросу неявки «Уфы» на матч Первой лиги

«ФК “Уфа” в установленное регламентом время не прибыл на стадион. С учетом полученного уведомления и фактического отсутствия команды гостей будет зафиксирована неявка ФК “Уфа” на матч. В соответствии с регламентом лиги сезона-2025/26, рассмотрение обстоятельств данного инцидента и решение о матче будет приниматься КДК. О решении КДК мы сообщим дополнительно», — отмечается в заявлении.