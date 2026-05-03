«Сокол» в гостях обыграл «Волгу» в матче Первой лиги

Встреча, которая прошла в воскресенье в Ульяновске, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Гол на 62-й минуте с пенальти забил Амир Кахриманович.
«Волга» с 36 очками занимает 13-е место в турнирной таблице, «Сокол» (22 очка) одержал четвертую победу в сезоне и остался на заключительной, 18-й строчке.
Футбол, Первая лига, Тур 32
3.05.2026, 16:00 (МСК UTC+3)
Труд
Главные тренеры
Михаил Белов
Евгений Харлачев
Голы
Сокол
Амир Кахриманович
62′
Составы команд
Волга
23
Егор Бабурин
3
Олег Красильниченко
20
Константин Ковалев
99
Андрей Костин
6
Дмитрий Тихий
4
Камиль Ибрагимов
17
Игорь Гершун
57′
7
Артур Мурза
28
Данил Новиков
66′
92
Игнат Касьянов
90
Кирилл Фольмер
74′
19
Владислав Руденко
78′
77
Лука Багателия
57′
87
Евгений Пшенников
14
Владислав Яковлев
66′
9
Дмитрий Каменщиков
Сокол
1
Тимур Крайков
33
Никита Глойдман
18′
23
Иван Чуриков
17
Антон Мухин
38′
5
Владимир Ковачевич
6
Никита Печенкин
19
Аллон Бутаев
78′
71
Николай Поярков
91
Максим Кутовой
46′
9
Владислав Шпитальный
97
Роман Пасевич
78′
92
Владислав Костин
77
Дмитрий Сасин
68′
13
Павел Киреенко
8
Амир Кахриманович
82′
51
Антон Синяк
Статистика
Волга
Сокол
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
0
1
Удары в створ
0
1
Угловые
8
3
Судейская бригада
Главный судья
Владимир Шамара
(Россия, Ростов-на-Дону)
