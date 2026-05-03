Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Ювентус
0
:
Верона
0
Футбол. Германия
1-й тайм
Боруссия М
0
:
Боруссия Д
0
Футбол. Франция
перерыв
Осер
1
:
Анже
0
Футбол. Франция
2-й тайм
Париж
2
:
Брест
0
Футбол. Франция
перерыв
Страсбур
1
:
Тулуза
1
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Чайка
0
:
Торпедо
1
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Факел
0
:
Енисей
0
Футбол. Англия
2-й тайм
Манчестер Юнайтед
3
:
Ливерпуль
2
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ахмат
:
Пари Нижний Новгород
Футбол. Испания
19:30
Бетис
:
Овьедо
Футбол. Германия
20:30
Фрайбург
:
Вольфсбург
Футбол. Англия
21:00
Астон Вилла
:
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Италия
21:45
Интер
:
Парма
Футбол. Франция
21:45
Лион
:
Ренн
Футбол. Испания
22:00
Эспаньол
:
Реал
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Райо Вальекано
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
0
:
Краснодар
1
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
1
:
Майнц
2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
2
:
Милан
0
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
3
:
Кристал Пэлас
0
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Гавр
1
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
0
:
Сокол
1
Футбол. Испания
завершен
Сельта
3
:
Эльче
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
3
:
Оренбург
1
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Кальяри
0
«Сокол» в гостях обыграл «Волгу» в матче Первой лиги

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Ульяновская «Волга» проиграла саратовскому «Соколу» в матче 32-го тура чемпионата России по футболу среди команд Первой лиги.

Источник: Пресс-служба ФК "Сокол"

Встреча, которая прошла в воскресенье в Ульяновске, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Гол на 62-й минуте с пенальти забил Амир Кахриманович.

«Волга» с 36 очками занимает 13-е место в турнирной таблице, «Сокол» (22 очка) одержал четвертую победу в сезоне и остался на заключительной, 18-й строчке.

Волга
0:1
Первый тайм: 0:0
Сокол
Футбол, Первая лига, Тур 32
3.05.2026, 16:00 (МСК UTC+3)
Труд
Главные тренеры
Михаил Белов
Евгений Харлачев
Голы
Сокол
Амир Кахриманович
62′
Составы команд
Волга
23
Егор Бабурин
3
Олег Красильниченко
20
Константин Ковалев
99
Андрей Костин
6
Дмитрий Тихий
4
Камиль Ибрагимов
17
Игорь Гершун
57′
7
Артур Мурза
28
Данил Новиков
66′
92
Игнат Касьянов
90
Кирилл Фольмер
74′
19
Владислав Руденко
78′
77
Лука Багателия
57′
87
Евгений Пшенников
14
Владислав Яковлев
66′
9
Дмитрий Каменщиков
Сокол
1
Тимур Крайков
33
Никита Глойдман
18′
23
Иван Чуриков
17
Антон Мухин
38′
5
Владимир Ковачевич
6
Никита Печенкин
19
Аллон Бутаев
78′
71
Николай Поярков
91
Максим Кутовой
46′
9
Владислав Шпитальный
97
Роман Пасевич
78′
92
Владислав Костин
77
Дмитрий Сасин
68′
13
Павел Киреенко
8
Амир Кахриманович
82′
51
Антон Синяк
Статистика
Волга
Сокол
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
0
1
Удары в створ
0
1
Угловые
8
3
Судейская бригада
Главный судья
Владимир Шамара
(Россия, Ростов-на-Дону)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти