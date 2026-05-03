«Факел» вернул себе лидерство в Первой лиге

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Эспаньол
0
:
Реал
0
Все коэффициенты
П1
4.08
X
3.60
П2
1.93
Футбол. Италия
1-й тайм
Интер
0
:
Парма
0
Все коэффициенты
П1
1.36
X
4.80
П2
11.50
Футбол. Франция
1-й тайм
Лион
0
:
Ренн
1
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.65
П2
1.99
Футбол. Англия
2-й тайм
Астон Вилла
0
:
Тоттенхэм Хотспур
2
Все коэффициенты
П1
41.00
X
11.00
П2
1.08
Футбол. Германия
2-й тайм
Фрайбург
1
:
Вольфсбург
1
Все коэффициенты
П1
4.79
X
1.50
П2
7.64
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
2
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
3
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
1
:
Верона
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
1
:
Боруссия Д
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
3
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
4
:
Брест
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
Тулуза
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
0
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
2
:
Енисей
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
3
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Райо Вальекано
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
0
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
1
:
Майнц
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
2
:
Милан
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
3
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Гавр
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
0
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
3
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
3
:
Оренбург
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Кальяри
0
П1
X
П2

«Факел» вернул себе лидерство в Первой лиге

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Воронежский «Факел» обыграл красноярский «Енисей» в матче 32-го тура чемпионата России по футболу среди команд Первой лиги.

Источник: ФК "Факел"

Встреча, которая прошла в воскресенье в Воронеже, завершилась со счетом 2:0. Голы забили Дарко Тодорович (74-я минута) и Пуси Белайди (90+2). Хозяева играли в меньшинстве с 85-й минуты после удаления Николая Гиоргобиани за две желтые карточки.

«Факел» с 64 очками вышел на первое место в турнирной таблице, «Енисей» (46 баллов) располагается на седьмой строчке.

В другом матче дня футболисты песчанокопской «Чайки» дома уступили московскому «Торпедо» со счетом 0:2.

Факел
2:0
Первый тайм: 0:0
Енисей
Футбол, Первая лига, Тур 32
3.05.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Факел
Главные тренеры
Олег Василенко
Сергей Ташуев
Голы
Факел
Дарко Тодорович
74′
Белайди Пуси
90′
Составы команд
Факел
1
Даниил Фролкин
55
Дарко Тодорович
44
Юрий Журавлев
52
Равиль Нетфуллин
22
Игорь Юрганов
23
Вячеслав Якимов
7
Аксель Гнапи
76′
10
Ильнур Альшин
97
Бутта Магомедов
46′
99
Николай Гиоргобиани
51′
85′
9
Максим Турищев
46′
19
Белайди Пуси
5
Альберт Габараев
28′
76′
93
Мераби Уридия
18
Кирилл Симонов
90′
25
Александр Беляев
Енисей
50
Егор Шамов
25
Никита Шершов
33
Александр Масловский
87
Андрей Мазурин
75
Андрей Окладников
3
Ян Цесь
18
Александр Надольский
58′
7
Андреа Чуканов
21
Егор Иванов
46′
8
Александр Канаплин
5
Иллой-Айет Эммерсон
82′
22
Артем Гюрджан
6
Амир Батырев
82′
77
Ростислав Огиенко
24
Артем Погосов
44′
58′
81
Родион Печура
Статистика
Факел
Енисей
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
13
4
Удары в створ
7
2
Угловые
5
1
Судейская бригада
Главный судья
Михаил Плиско
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти