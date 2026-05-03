«Факел» вернул себе лидерство в Первой лиге

Встреча, которая прошла в воскресенье в Воронеже, завершилась со счетом 2:0. Голы забили Дарко Тодорович (74-я минута) и Пуси Белайди (90+2). Хозяева играли в меньшинстве с 85-й минуты после удаления Николая Гиоргобиани за две желтые карточки.
«Факел» с 64 очками вышел на первое место в турнирной таблице, «Енисей» (46 баллов) располагается на седьмой строчке.
В другом матче дня футболисты песчанокопской «Чайки» дома уступили московскому «Торпедо» со счетом 0:2.
Футбол, Первая лига, Тур 32
3.05.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Факел
Главные тренеры
Олег Василенко
Сергей Ташуев
Голы
Факел
Дарко Тодорович
74′
Белайди Пуси
90′
Составы команд
Факел
1
Даниил Фролкин
55
Дарко Тодорович
44
Юрий Журавлев
52
Равиль Нетфуллин
22
Игорь Юрганов
23
Вячеслав Якимов
7
Аксель Гнапи
76′
10
Ильнур Альшин
97
Бутта Магомедов
46′
99
Николай Гиоргобиани
51′
85′
9
Максим Турищев
46′
19
Белайди Пуси
5
Альберт Габараев
28′
76′
93
Мераби Уридия
18
Кирилл Симонов
90′
25
Александр Беляев
Енисей
50
Егор Шамов
25
Никита Шершов
33
Александр Масловский
87
Андрей Мазурин
75
Андрей Окладников
3
Ян Цесь
18
Александр Надольский
58′
7
Андреа Чуканов
21
Егор Иванов
46′
8
Александр Канаплин
5
Иллой-Айет Эммерсон
82′
22
Артем Гюрджан
6
Амир Батырев
82′
77
Ростислав Огиенко
24
Артем Погосов
44′
58′
81
Родион Печура
Статистика
Факел
Енисей
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
13
4
Удары в створ
7
2
Угловые
5
1
Судейская бригада
Главный судья
Михаил Плиско
(Россия, Санкт-Петербург)
