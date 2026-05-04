«Урал» Березуцкого проиграл дома «Шиннику»

Встреча завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил полузащитник «Шинника» Артем Голубев на 24-й минуте.
На данный момент «Урал» занимает 3-е место в турнирной таблице Лиги PARI, имея в своем активе 58 очков, а «Шинник» располагается на 8-й строчке с 46 очками.
Футбол, Первая лига, Тур 32
4.05.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Екатеринбург Арена
Главные тренеры
Василий Березуцкий
Артем Булойчик
Голы
Шинник
Артем Голубев
(Артур Галоян)
24′
Составы команд
Урал
86
Иван Кузнецов
2
Силвие Бегич
46
Артем Мамин
6
Фаниль Сунгатулин
13
Роман Акбашев
44
Владислав Малькевич
10
Мартин Секулич
16
Фернандо Итало
84′
4
Матвей Бардачев
18
Никита Морозов
68′
11
Владислав Карапузов
21
Дмитрий Иванисеня
65′
22
Лео Кордейро
97
Илья Ишков
68′
20
Евгений Марков
Шинник
51
Тимофей Митров
5
Кирилл Маляров
44
Даниил Корнюшин
55
Виталий Лысцов
21
Артур Галоян
50
Артем Голубев
64
Олег Ланин
4
Никита Бозов
79′
53
Никита Котин
15
Дмитрий Самойлов
62′
2
Артемий Косогоров
11
Илья Порохов
62′
77
Альбек Гонгапшев
88
Денис Миронов
87′
27
Артур Черный
Судейская бригада
Главный судья
Данил Набока
(Россия, Краснодар)
