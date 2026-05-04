«Арсенал» в Туле сыграл вничью с «Ротором» в 32-м туре Лиги PARI

4 мая на поле стадиона «Арсенал» в Туле одноимённый футбольный клуб сыграл вничью со счётом 2:2 с «Ротором» из Волгограда в рамках домашней встречи 32-го тура сезона-2025/2026 Лиги PARI России по футболу.

Источник: Metaratings.ru

В составе «канониров» забитыми мячами отметились хавбеки Игорь Горбунов (45+5-я минута) и Алан Цараев (67-я минута). У «сине-белых» отличились полузащитник Александр Трошечкин (32-я минута) и форвард Саид Алиев (77-я минута).

По результатам 32 сыгранных туров «лучшей лиги мира» «оружейники» под началом Дмитрия Гунько набрали 39 баллов и занимают двенадцатое место в турнирной таблице. Волгоградцы Дмитрия Парфёнова с 53 очками идут на четвёртой позиции.

Арсенал
2:2
Первый тайм: 1:1
Ротор
Футбол, Первая лига, Тур 32
4.05.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Арсенал
Главные тренеры
Дмитрий Гунько
Дмитрий Парфенов
Голы
Арсенал
Игорь Горбунов
45′
Алан Цараев
68′
Ротор
Александр Трошечкин
31′
Саид Алиев
77′
Составы команд
Арсенал
18
Михаил Цулая
4
Даниил Пенчиков
44
Олег Исаенко
22
Алан Цараев
77
Даниил Плотников
5
Александр Пуцко
31
Кирилл Большаков
50′
14
Милош Брнович
57′
81′
17
Маттео Алинви
99
Аяз Гулиев
37′
46′
21
Никита Раздорских
24
Илья Азявин
65′
7
Эдарлин Тамариндо Рейес
10
Игорь Горбунов
58′
65′
9
Максим Максимов
Ротор
13
Никита Чагров
80
Вячеслав Бардыбахин
17
Глеб Шильников
6
Сергей Макаров
5
Александр Трошечкин
15
Егор Данилкин
18
Максим Кайнов
81′
34
Максим Храмцов
73
Имран Азнауров
71′
2
Александр Коротков
37
Денис Фомин
71′
7
Илья Сафронов
9
Давид Давидян
41′
22
Саид Алиев
77
Абу-Саид Эльдарушев
18′
71′
69
Илья Родионов
Статистика
Арсенал
Ротор
Желтые карточки
4
1
Удары (всего)
11
6
Удары в створ
11
2
Угловые
6
6
Судейская бригада
Главный судья
Данил Каширин
(Россия, Уфа)
