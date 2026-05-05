«Факел» — в одном очке от РПЛ, «Родина» — в двух! Роковая осечка «Урала»? 32-й тур ФНЛ

«Родина» возглавила таблицу. На сутки
После поражения от «Ротора» «Родина» быстро вернулась на победные рельсы, сначала обыграв «Уфу», а теперь и «Черноморец».
Главный тренер москвичей Хуан Диас уже давно стабилизировал состав. В последних турах ротации подвергается лишь одна позиция — инсайда. Испанец выбирает между Абдусаламовым и Бакаевым. Против «моряков» с первых минут справа в атаке действовал Магомедхабиб.
В принципе судьба матча в Новороссийске была решена в первые 20 минут. Уж слишком беспечно играли в обороне хозяева. За что и поплатились.
Сначала после несложной скидки головой Егорычева защитники «Черноморца», будто сговорившись, синхронно махнули мимо мяча. Максименко по достоинству оценил такой подарок, забив свой 15-й гол в сезоне.
А вскоре Рейна разогнал атаку по центру, покатил налево. Последовал навес от Дятлова. Штепа ошибся на выходе, и Тимошенко оставалось лишь подставить ногу — 0:2.
После перерыва соперники обменялись уколами. У гостей отличился Рейна — пожалуй, лучший игрок ФНЛ этой весной. В активе 32-летнего перуанца теперь 16 результативных действий.
Уверенная победа позволила «Родине» обойти «Факел». На сутки. Но главное даже не это. Теперь команде Диаса в двух оставшихся играх — с «Челябинском» дома и «Арсеналом» на выезде — для выхода в Премьер-лигу достаточно набрать 2 очка.
«Факел» остался на вершине
«Факел», весной растерявший все свое преимущество над конкурентами, больше не имел права на осечку. В противном случае команда Олега Василенко была бы смещена с первого места.
Воронежу предстояло прервать свою четырехматчевую серию без побед в домашнем поединке с «Енисеем».
Вот только при Сергее Ташуеве красноярцы преобразились до неузнаваемости. После возобновления сезона «львы» сняли скальпы с семерых соперников! Специалисты гадали, продлится ли голевая феерия Окладникова. 26-летний форвард набрал потрясающую форму (6 голов в 5 играх).
Василенко сделал ставку в атаке на дуэт Турищев — Гнапи. Пуси остался в запасе, не попал в старт и Гиоргобиани. Весной у атакующего полузащитника наблюдается спад. Если в октябре — ноябре хавбек набрал 7 баллов по системе «гол плюс пас», то весной «замолчал».
Первый тайм получился довольно равным. Правда, хозяева были конкретнее впереди. Гнапи здорово поборолся на входе в чужую штрафную, снабдил передачей Турищева, который низом выстрелил в дальний угол — рядом со штангой!
А после перерыва «Факел» методично наращивал свое преимущество. Нетфуллин из выгодной позиции зарядил выше створа. Позже Пуси не попал в ближний угол.
А вот Симонов ударом с лета с левой ноги с 20 метров направлял мяч точно в дальнюю девятку. Шамов в великолепном прыжке не позволил состояться шедевру.
В итоге сработали замены Василенко. Гиоргобиани выцарапал мяч на чужой половине поля и в падении отдал передачу Тодоровичу. 28-летний босниец все исполнил классно. Сместился с правого угла штрафной в центр, оставил не у дел двух защитников и поразил дальний угол!
А на 3-й компенсированной минуте Уридия разобрался с двумя соперниками на левой бровке и почти от лицевой подал во вратарскую. Пуси, отклеившись от Цеся, с метра не промахнулся. 16-й гол албанца в сезоне — он лидер бомбардирской гонки.
Ложкой дегтя для воронежцев стало удаление Гиоргобиани. Полузащитник схлопотал два горчичника и теперь пропустит домашнюю встречу со «СКА-Хабаровском». Именно в поединке с армейцами «Факел» может официально оформить путевку в РПЛ. Воронежцам достаточно набрать одно очко.
«Шинник» отправил «Урал» в стыки?
«Урал», одержавший четыре победы в пяти последних матчах, принимал дома «Шинник». Рулевой «шмелей» Василий Березуцкий не мог рассчитывать на дисквалифицированных Селихова и Железнова.
В итоге место в воротах занял 20-летний Кузнецов, а на правом фланге атаки появился его ровесник Морозов, забивший весной уже 5 голов.
«Шмели» агрессивно начали встречу. Один Секулич мог трижды огорчить ярославцев. «Шинник» огрызнулся и заставил ошибиться опытного Бегича.
Хорват зачем-то полез в обводку на своей половине поля, был «накрыт» Галояном. Полузащитник, арендованный у «Торпедо», весной смотрится просто здорово (3+6). Артур прострелил на Голубева, который «прошил» Кузнецова — 0:1.
До перерыва все тот же Бегич едва не реабилитировался. В предыдущих обзорах мы отмечали, что защитники «Урала» весьма активно и эффективно подключаются вперед. Игра с «Шинником» исключением не стала. Бегич после скидки Итало оттер оппонента, но все-таки не успел проткнуть мяч мимо высочившего на него Митрова.
Момент у Сунгатулина был жирнее. Акбашев выполнил качественную подачу с углового, и оставленный в одиночестве хавбек пробил с 7 метров. Митров успел «отстегнуть» ногу и спасти ярославцев. При этом хозяева активно апеллировали к судье, утверждая, что мяч полностью пересек линию ворот. Рефери показал: играем дальше.
Первый тайм мог завершиться курьезом. Голубев заходил на «дубль». Прерывая остроумный пас пяткой Ишкова, Артем ненароком плотно пробил по своим воротам. Митров и тут среагировал.
До перерыва «Шинник» превзошел «Урал» в одном, но самом важном компоненте — в реализации.
Березуцкий не стал никого менять и выпустил на вторую половину встречи тот же состав.
«Урал» сразу же придавил «Шинник». Хозяева в основном атаковали правым флангом, где шустрил Морозов и куда периодически смещался Ишков.
Подопечные Артема Булойчика оборонялись без какой-либо паники. Хозяевам не хватало темпа — сказывалось отсутствие Железнова.
Березуцкий снял с игры Иванисеню, выпустив оправившегося от травмы Лео Кордейро. Позже в бой были брошены Марков и Карапузов.
«Урал» упростил игру, перешел на навал. Не сработало. По сути, во второй половине встречи хозяева, несмотря на штурм, лишь однажды серьезно потревожили Митрова: Акбашев мощно пробил в ближний угол с 7 метров.
Поражение сильно снизило шансы «шмелей» на прямую путевку в РПЛ. За два тура до финиша они отстают от «Родины» на 4 очка. По всей видимости, команда Березуцкого сыграет в стыках.
— Что-то себе привезли, что-то сами не забили. Тяжело было вскрывать оборону «Шинника». Моменты были, но, к сожалению, нам не удалось их реализовать. Матч этот мы проиграли. Насчет прямого выхода в РПЛ тяжело говорить, хотя мы будем бороться, — заявил на пресс-конференции Березуцкий.
«Ротор» не проигрывает при Парфенове
Беспроигрышная серия «Ротора» при Дмитрии Парфенове достигла уже 11 матчей: 6 побед и 5 ничьих.
В Туле волгоградцы поделили очки с местным «Арсеналом».
Первый тайм получился весьма живым.
Первыми ужалили гости. Большая заслуга в голе принадлежит Азнаурову. Имран совершил рейд от центрального круга к чужой штрафной, обманул Пуцко и с левой ноги пробил в дальний угол. Мяч от штанги отлетел в поле. Самым расторопным оказался Трошечкин, дославший его в сетку. 0:1.
«Арсенал» отыгрался непосредственно перед свистком на перерыв. Горбунов здорово пробил головой после подачи Плотникова — в дальний угол по уходящей от Чагрова траектории. 1:1.
После перерыва никто не хотел уступать. Симпатичные комбинации чередовались с жесткими стыками.
«Арсенал» во второй раз огорчил гостей на 68-й минуте. Вышедший на замену Максимов моментально оправдал свое появление на поле. Форвард в окружении трех соперников исхитрился и отдал проникающий пас в штрафную. Цараев первым касанием мяч обработал, а вторым жахнул под перекладину.
«Ротор» ответил через 8 минут. Алиев решился на выстрел в ближний угол из-за пределов штрафной. С левой ноги. Цулая запоздал с прыжком. 2:2. 13-й гол Саида. Яркая ничья.
«Ротор» — четвертый, «Арсенал» — двенадцатый.
«Уфа» не прилетела в Хабаровск
В 32-м туре ФНЛ возникла форс-мажорная ситуация. «Уфа» не смогла вылететь на календарный матч со «СКА-Хабаровском».
«В связи с задержкой рейса Уфа — Новосибирск, превышающей 4 часа, по причине введения режима “ковер” и закрытия воздушного пространства на территории Республики Башкортостан, а также невылета самолета и отсутствия возможности пересадки в аэропорту Новосибирска для дальнейшего следования в Хабаровск билеты на рейс были аннулированы.
На данный момент команда остается в Уфе и будет ожидать решения руководства ФНЛ и РФС", — говорится в сообщении пресс-службы уфимского клуба.
КДК РФС примет решение по сложившейся ситуации во вторник, 5 мая.
«Уфа» борется за сохранение прописки в лучшей лиге мира. Сейчас команда Омари Тетрадзе занимает спасительную 15-ю строчку, опережая «Черноморец» на 2 очка.
Виталий Айрапетов