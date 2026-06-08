Иванов назвал неудовлетворительной работу Березуцкого в «Урале»: «Но верю, что из него получится большой тренер»

«Можно по-разному оценить работу Березуцкого. По результату работу можно признать неудовлетворительной. Но я не сомневаюсь, что из Василия Владимировича может получиться хороший тренер. Я буду переживать за него. Он работал со своим штабом по 18 часов в день. Но не получилось решить задачу, такое бывает. Желаю ему больших успехов. Верю, что из него получится большой тренер», — сказал Иванов «СЭ».