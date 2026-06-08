В «Шиннике» высказались по поводу будущего Булойчика

«Что касается переговоров с Булойчиком, то на данный момент ничего сказать не могу. Такие вещи любят тишину. Останется ли он главным тренером команды? Не могу ответить сейчас на этот вопрос», — сказал гендиректор.
По итогам 34 туров Лиги PARI «Шинник» занял восьмое место, набрав 48 очков. Для участия в стыковых матчах за право играть в РПЛ команде не хватило восьми очков.
Булойчик возглавляет «Шинник» с апреля 2025 года. Ранее специалист трудился в тренерском штабе Сергея Игнашевича в калининградской «Балтике».