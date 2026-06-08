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В «Шиннике» высказались по поводу будущего Булойчика

Генеральный директор «Шинника» Галимджан Хайрулин в беседе с «РБ Спорт» поделился мнением о будущем тренера команды Артема Булойчика. Контракт специалиста с ярославским клубом подходит к концу.

Источник: Рейтинг Букмекеров

«Что касается переговоров с Булойчиком, то на данный момент ничего сказать не могу. Такие вещи любят тишину. Останется ли он главным тренером команды? Не могу ответить сейчас на этот вопрос», — сказал гендиректор.

По итогам 34 туров Лиги PARI «Шинник» занял восьмое место, набрав 48 очков. Для участия в стыковых матчах за право играть в РПЛ команде не хватило восьми очков.

Булойчик возглавляет «Шинник» с апреля 2025 года. Ранее специалист трудился в тренерском штабе Сергея Игнашевича в калининградской «Балтике».