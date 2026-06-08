Сергей Ташуев: Рынок скудный, богатые клубы многих разобрали

— Сейчас не можем качественно усилиться в силу разных причин. Рынок скудный и более богатые клубы уже разобрали многих футболистов. А брать до кучи таких же или хуже, чем у нас, смысла нет. Нужно точечно найти кого-то на те позиции, где мы потеряли игроков. И вторая составляющая — молодежь.