Сергей Ташуев: Рынок скудный, богатые клубы многих разобрали

— Ряд футболистов нас покидает, спрос на ребят пошел, — делится Ташуев. — Уже ушли Погосов, Гилязетдитнов, вратарь Шамов. Под вопросом еще пара человек, пока не буду их фамилии озвучивать.
— Окладников остается?
— Пока нет информации о том, что уходит.
— Насколько это проблематично для вас?
— Сейчас не можем качественно усилиться в силу разных причин. Рынок скудный и более богатые клубы уже разобрали многих футболистов. А брать до кучи таких же или хуже, чем у нас, смысла нет. Нужно точечно найти кого-то на те позиции, где мы потеряли игроков. И вторая составляющая — молодежь.