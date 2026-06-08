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Сергей Ташуев: Рынок скудный, богатые клубы многих разобрали

В беседе с корреспондентом «РБ Спорт» главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев высказался о комплектовании команды на предстоящий сезон.

Источник: Рейтинг Букмекеров

— Ряд футболистов нас покидает, спрос на ребят пошел, — делится Ташуев. — Уже ушли Погосов, Гилязетдитнов, вратарь Шамов. Под вопросом еще пара человек, пока не буду их фамилии озвучивать.

— Окладников остается?

— Пока нет информации о том, что уходит.

— Насколько это проблематично для вас?

— Сейчас не можем качественно усилиться в силу разных причин. Рынок скудный и более богатые клубы уже разобрали многих футболистов. А брать до кучи таких же или хуже, чем у нас, смысла нет. Нужно точечно найти кого-то на те позиции, где мы потеряли игроков. И вторая составляющая — молодежь.