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Юран объяснил, почему решил возглавить «Урал»

Главный тренер «Урала» Сергей Юран объяснил, почему решил возглавить екатеринбургскую команду.

Источник: Sport24

«Буквально через два дня после ухода из СКА поступил звонок из Екатеринбурга от Григория Викторовича Иванова: “Хотел бы встретиться и переговорить”. Я согласился. В итоге поступило предложение, что два года хотят вернуть команду в РПЛ и хотят, чтобы я возглавил команду.

Опирались на то, что я решал разные задачи — с командами, которые спасались от вылета, с командами, которые я выводил в РПЛ. Мы пообщались и за два-три дня принял решение. Все-таки это серьезные вещи, к которым нужно соответствующе относиться. Это ответственность перед болельщиками, руководством клуба и области. Естественно сыграла роль задача выхода в РПЛ. Поэтому дал согласие«, — сказал Юран “Чемпионату”.

25 мая 2026 года «СКА-Хабаровск» объявил о возвращении Юрана на пост главного тренера клуба. Однако уже 8 июня тренер покинул команду.