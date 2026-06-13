Юран объяснил, почему решил возглавить «Урал»

«Буквально через два дня после ухода из СКА поступил звонок из Екатеринбурга от Григория Викторовича Иванова: “Хотел бы встретиться и переговорить”. Я согласился. В итоге поступило предложение, что два года хотят вернуть команду в РПЛ и хотят, чтобы я возглавил команду.
Опирались на то, что я решал разные задачи — с командами, которые спасались от вылета, с командами, которые я выводил в РПЛ. Мы пообщались и за два-три дня принял решение. Все-таки это серьезные вещи, к которым нужно соответствующе относиться. Это ответственность перед болельщиками, руководством клуба и области. Естественно сыграла роль задача выхода в РПЛ. Поэтому дал согласие«, — сказал Юран “Чемпионату”.
25 мая 2026 года «СКА-Хабаровск» объявил о возвращении Юрана на пост главного тренера клуба. Однако уже 8 июня тренер покинул команду.