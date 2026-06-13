Юран объяснил, почему решил возглавить «Урал»

Опирались на то, что я решал разные задачи — с командами, которые спасались от вылета, с командами, которые я выводил в РПЛ. Мы пообщались и за два-три дня принял решение. Все-таки это серьезные вещи, к которым нужно соответствующе относиться. Это ответственность перед болельщиками, руководством клуба и области. Естественно сыграла роль задача выхода в РПЛ. Поэтому дал согласие«, — сказал Юран “Чемпионату”.