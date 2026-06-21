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Футболисты «Велеса» вышли в Первую лигу

По сумме двух переходных матчей московский клуб прошел «Сибирь».

Источник: РИА "Новости"

НОВОСИБИРСК, 21 июня. /ТАСС/. Футболисты московского «Велеса» сыграют в Лиге Пари (Первой лиге) в сезоне-2026/27.

По итогам двух переходных матчей «Велес» победил новосибирскую «Сибирь». В первой игре московская команда одержала победу со счетом 4:1, во втором матче, прошедшем 21 июня в Новосибирске, «Велес» уступил со счетом 1:2.

«Велес» сыграет во втором по силе дивизионе чемпионата России впервые с сезона-2022/23. Лучшим результатом команды в Первой лиге является восьмое место в сезоне-2020/21.

«Сибирь» приняла участие в стыковых матчах благодаря тому, что заняла третье место в группе «Золото» дивизиона А Леон — Второй лиги. «Велес» попал в стыки, поскольку стал победителем первого этапа, завершившегося в ноябре.

Ранее ТАСС сообщал, что в Первую лигу вышли «Ленинградец» и ивановский «Текстильщик». По итогам сезона-2025/26 второй по силе дивизион чемпионата России покинули саратовский «Сокол», новороссийский «Черноморец» и «Чайка» из Ростовской области.