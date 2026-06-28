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Тренер «Пари НН» Гаранин: «Задача одна — вернуться в РПЛ»

Главный тренер «Пари НН» Вадим Гаранин обозначил главную цель команды на грядущий сезон.

Источник: Михаил Шапаев, РФС

— Вадим Вячеславович, если глобально, то какие задачи стоят перед командой в новом сезоне?

— Задача только одна — вернуться в РПЛ. Мы не будем этого скрывать. По-другому быть никак не может. Регион, город, стадион, болельщики. Это должен быть клуб Премьер-лиги. Безусловно, огромное количество команд сейчас ставят такую же цель. Наверное, как никогда, этот сезон будет очень сложным для клубов, которые поставили задачу повышения в классе. У нас всё подчинено этой цели. Никто никого жалеть не будет. В этой ситуации будут жесткие требования и к нам, и к футболистам, и к клубу, и ко всем работникам клуба. Цель одна.

— Учитывая задачу предстоящего сезона, можно ли сказать, что сейчас у команды есть все, чтобы выйти в РПЛ?

— Знаете, как и любому тренеру, мне бы хотелось по суперзвезде на каждую позицию. Тем не менее, команда у нас сильная. Сейчас вопрос лишь в том, чтобы системообразующие игроки остались вместе с нами. Дальше всё будет зависеть от нас. Поверьте, мы в себе уверены. Без лишней самоуверенности, конечно же, — приводит слова Гаранина официальный сайт «Пари НН».

В прошедшем сезоне «Пари НН» занял 15-е место в РПЛ и вылетел в Лигу PARI.