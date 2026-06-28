Тренер «Пари НН» Гаранин: «Задача одна — вернуться в РПЛ»

— Задача только одна — вернуться в РПЛ. Мы не будем этого скрывать. По-другому быть никак не может. Регион, город, стадион, болельщики. Это должен быть клуб Премьер-лиги. Безусловно, огромное количество команд сейчас ставят такую же цель. Наверное, как никогда, этот сезон будет очень сложным для клубов, которые поставили задачу повышения в классе. У нас всё подчинено этой цели. Никто никого жалеть не будет. В этой ситуации будут жесткие требования и к нам, и к футболистам, и к клубу, и ко всем работникам клуба. Цель одна.