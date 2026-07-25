Начало матча «Уфа» — «СКА-Хабаровск» перенесли из-за жары

УФА, 25 июля. /ТАСС/. Начало матча третьего тура Лиги Пари (Первой лиги) между «Уфой» и «СКА-Хабаровском» перенесено на два часа в связи с экстремально высокой температурой воздуха в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба «Уфы».