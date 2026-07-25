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Начало матча «Уфа» — «СКА-Хабаровск» перенесли из-за жары

Встреча пройдет 26 июля и начнется в 17:00 мск.

Источник: Reuters

УФА, 25 июля. /ТАСС/. Начало матча третьего тура Лиги Пари (Первой лиги) между «Уфой» и «СКА-Хабаровском» перенесено на два часа в связи с экстремально высокой температурой воздуха в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба «Уфы».

Изначально игра должна была стартовать 26 июля в 17:00 по местному времени (15:00 мск). После решения о переносе матч стартует в 19:00 по уфимскому времени (17:00 мск).

После двух туров «Уфа» располагается на пятом месте с 4 очками. «СКА-Хабаровск» идет на 17-м месте турнирной таблицы без набранных очков.

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