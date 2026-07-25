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«Волга» одержала первую победу в новом сезоне

«Волга» выиграла у «Нефтехимика» в матче 3-го тура Лиги PARI сезона-2026/27.

Источник: Соцсети

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу клуба из Ульяновска.

У победителей по голу забили Андрей Никитин и Александр Саплинов.

В концовке первого тайма Ислам Машуков из «Нефтехимика» не реализовал пенальти.

Для «Волги» эта победа стала первой после двух поражений на старте сезона.

Волга
2:0
Первый тайм: 1:0
Нефтехимик
Футбол, Первая лига, Тур 3
25.07.2026, 16:00 (МСК UTC+3)
Труд, 1740 зрителей
Главные тренеры
Михаил Белов
Роберт Евдокимов
Голы
Волга
Андрей Никитин
(Андрей Костин)
41′
Александр Саплинов
(Данил Новиков)
90+3′
Нереализованные пенальти
Нефтехимик
Ислам Машуков
44′
Составы команд
Волга
23
Егор Бабурин
3
Олег Красильниченко
4
Камиль Ибрагимов
99
Андрей Костин
30
Айдар Хабибуллин
55
Александр Саплинов
20
Константин Ковалев
82′
5
Данил Степанов
14
Владислав Яковлев
32′
28
Данил Новиков
9
Кирилл Фольмер
82′
50
Артем Быков
7
Андрей Никитин
65′
10
Руслан Шагиахметов
77
Лука Багателия
17′
65′
17
Игорь Гершун
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
24
Александр Кахидзе
40′
7
Султан Джамилов
38
Василий Алейников
14
Ислам Машуков
22
Иван Хомуха
5
Магомед Мусалов
72′
13
Станислав Пузанов
73′
96
Никита Васильев
65′
12
Энри Мукба
75′
6
Никита Печенкин
46′
44
Михаил Сухорученко
19
Линар Шарифуллин
45′
76′
9
Артем Котик
11
Сурхайхан Абдуллаев
65′
99
Адель Тешкин
Статистика
Волга
Нефтехимик
Желтые карточки
1
4
Удары (всего)
13
7
Удары в створ
5
1
Угловые
3
3
Фолы
13
14
Офсайды
1
4
Судейская бригада
Главный судья
Владимир Фалов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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