«Волга» одержала первую победу в новом сезоне

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу клуба из Ульяновска.
У победителей по голу забили Андрей Никитин и Александр Саплинов.
В концовке первого тайма Ислам Машуков из «Нефтехимика» не реализовал пенальти.
Для «Волги» эта победа стала первой после двух поражений на старте сезона.
Футбол, Первая лига, Тур 3
25.07.2026, 16:00 (МСК UTC+3)
Труд, 1740 зрителей
Главные тренеры
Михаил Белов
Роберт Евдокимов
Голы
Волга
Андрей Никитин
(Андрей Костин)
41′
Александр Саплинов
(Данил Новиков)
90+3′
Нереализованные пенальти
Нефтехимик
Ислам Машуков
44′
Составы команд
Волга
23
Егор Бабурин
3
Олег Красильниченко
4
Камиль Ибрагимов
99
Андрей Костин
30
Айдар Хабибуллин
55
Александр Саплинов
20
Константин Ковалев
82′
5
Данил Степанов
14
Владислав Яковлев
32′
28
Данил Новиков
9
Кирилл Фольмер
82′
50
Артем Быков
7
Андрей Никитин
65′
10
Руслан Шагиахметов
77
Лука Багателия
17′
65′
17
Игорь Гершун
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
24
Александр Кахидзе
40′
7
Султан Джамилов
38
Василий Алейников
14
Ислам Машуков
22
Иван Хомуха
5
Магомед Мусалов
72′
13
Станислав Пузанов
73′
96
Никита Васильев
65′
12
Энри Мукба
75′
6
Никита Печенкин
46′
44
Михаил Сухорученко
19
Линар Шарифуллин
45′
76′
9
Артем Котик
11
Сурхайхан Абдуллаев
65′
99
Адель Тешкин
Статистика
Волга
Нефтехимик
Желтые карточки
1
4
Удары (всего)
13
7
Удары в створ
5
1
Угловые
3
3
Фолы
13
14
Офсайды
1
4
Судейская бригада
Главный судья
Владимир Фалов
(Россия, Москва)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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