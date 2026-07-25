«Нижний Новгород» выиграл третий матч подряд на старте сезона

Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе победителей по голу забили Вячеслав Грулев и Тимофей Комиссаров.
Для нижегородской команды эта победа стала третьей подряд на старте сезона-2026/27. «Пари НН» возглавляет турнирную таблицу своей лиги с 9 очками.
Футбол, Первая лига, Тур 3
25.07.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Центральный
Главные тренеры
Роман Пилипчук
Вадим Гаранин
Голы
Челябинск
Матвей Урванцев
40′
Нижний Новгород
Вячеслав Грулев
33′
Тимофей Комиссаров
45+2′
Составы команд
Челябинск
31
Марк Переверзев
15
Хетаг Кочиев
10
Рамазан Гаджимурадов
70
Гаррик Левин
29
Матвей Урванцев
19
Руслан Байтуков
21
Алексей Бердников
18
Константин Кертанов
24
Николай Придава
37′
77
Денис Самойлов
17
Баба Н`Диайе
70′
33
Денис Покотыло
6
Сергей Макаров
79′
99
Дмитрий Каменщиков
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
2
Виктор Александров
79′
3
Юрий Коледин
25
Свен Карич
18
Артем Соколов
78
Николай Калинский
66
Ян Гудков
77′
22
Никита Каккоев
11
Глеб Пополитов
84′
7
Иван Бобер
94
Артем Тимофеев
67′
77
Андрей Ивлев
27
Вячеслав Грулев
67′
10
Адриан Бальбоа
72
Тимофей Комиссаров
77′
9
Владислав Сарвели
86′
Статистика
Челябинск
Нижний Новгород
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
7
7
Удары в створ
2
4
Угловые
5
6
Судейская бригада
Главный судья
Олег Гусаков
(Россия, Кисловодск)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти