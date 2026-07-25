Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Текстильщик
0
:
Спартак Кс
0
Все коэффициенты
П1
4.00
X
2.80
П2
2.40
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Факел
1
:
Динамо Мх
1
Все коэффициенты
П1
3.25
X
2.20
П2
4.35
Футбол. Премьер-лига
20:45
Спартак
:
Родина
Все коэффициенты
П1
1.35
X
6.12
П2
9.50
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
1
:
Нижний Новгород
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
0
:
Зенит
5
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
0
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2

«Нижний Новгород» выиграл третий матч подряд на старте сезона

«Нижний Новгород» выиграл у «Челябинска» в гостевом матче 3-го тура Лиги PARI.

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе победителей по голу забили Вячеслав Грулев и Тимофей Комиссаров.

Для нижегородской команды эта победа стала третьей подряд на старте сезона-2026/27. «Пари НН» возглавляет турнирную таблицу своей лиги с 9 очками.

Челябинск
1:2
Первый тайм: 1:2
Нижний Новгород
Футбол, Первая лига, Тур 3
25.07.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Центральный
Главные тренеры
Роман Пилипчук
Вадим Гаранин
Голы
Челябинск
Матвей Урванцев
40′
Нижний Новгород
Вячеслав Грулев
33′
Тимофей Комиссаров
45+2′
Составы команд
Челябинск
31
Марк Переверзев
15
Хетаг Кочиев
10
Рамазан Гаджимурадов
70
Гаррик Левин
29
Матвей Урванцев
19
Руслан Байтуков
21
Алексей Бердников
18
Константин Кертанов
24
Николай Придава
37′
77
Денис Самойлов
17
Баба Н`Диайе
70′
33
Денис Покотыло
6
Сергей Макаров
79′
99
Дмитрий Каменщиков
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
2
Виктор Александров
79′
3
Юрий Коледин
25
Свен Карич
18
Артем Соколов
78
Николай Калинский
66
Ян Гудков
77′
22
Никита Каккоев
11
Глеб Пополитов
84′
7
Иван Бобер
94
Артем Тимофеев
67′
77
Андрей Ивлев
27
Вячеслав Грулев
67′
10
Адриан Бальбоа
72
Тимофей Комиссаров
77′
9
Владислав Сарвели
86′
Статистика
Челябинск
Нижний Новгород
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
7
7
Удары в створ
2
4
Угловые
5
6
Судейская бригада
Главный судья
Олег Гусаков
(Россия, Кисловодск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти