«Текстильщик» и костромской «Спартак» не выявили победителя в матче с двумя удалениями

Команды завершали игру в неполных составах. На 57-й минуте полузащитник хозяев Абдулло Джебов получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Спустя восемь минут «Спартак» также остался вдесятером — второе предупреждение получил защитник Николай Тарасов.
После трех туров костромской «Спартак» набрал 7 очков и занимает второе место в таблице Первой лиги. «Текстильщик» с 2 баллами располагается на 14-й позиции.
Футбол, Первая лига, Тур 3
25.07.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Текстильщик, 4145 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Пятибратов
Роман Березовский
Составы команд
Текстильщик
58
Семен Фадеев
2
Александр Гапечкин
63
Алексей Никитенков
7
Абдулло Джебов
9′
57′
74
Егор Гузиев
21
Дмитрий Иванисеня
66′
83
Николай Ищенко
83′
19
Максим Носков
25
Егор Гуляев
58′
29
Кирилл Никитин
87
Арсений Филев
74′
3
Даниил Маругин
27
Артем Крутовских
74′
9
Давид Гагуа
46
Никита Першин
58′
30
Денис Симонов
Спартак Кс
50
Егор Шамов
2
Николай Тарасов
32′
65′
47
Александр Тарасов
17
Дмитрий Каптилович
3
Сергей Бугриев
90
Амур Калмыков
69
Кирилл Чурсин
64′
22
Анатолий Немченко
5
Денис Жилмостных
78′
21
Марко Бугарин
18
Владислав Камилов
78′
77
Илья Мещеряков
82
Олег Никифоренко
46′
8
Никита Демченко
10
Давид Караев
78′
70
Руслан Червяков
Статистика
Текстильщик
Спартак Кс
Желтые карточки
3
2
Удары (всего)
8
11
Удары в створ
1
5
Угловые
5
7
Фолы
9
13
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти