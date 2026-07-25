«Текстильщик» и костромской «Спартак» не выявили победителя в матче с двумя удалениями

Команды завершали игру в неполных составах. На 57-й минуте полузащитник хозяев Абдулло Джебов получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Спустя восемь минут «Спартак» также остался вдесятером — второе предупреждение получил защитник Николай Тарасов.