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«Велеса» потерпел первое поражение в сезоне Первой лиги, уступив «Енисею»

«Велес» уступил «Енисею» и потерпел первое поражение в сезоне Первой лиги.

Источник: fnl.pro

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Красноярский «Енисей» на своем поле обыграл московский «Велес» в матче третьего тура футбольной Первой лиги.

Встреча в Красноярске завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, в составе которых дубль с пенальти оформил Андрей Окладников (11-я и 27-я минуты), также голы забили Александр Надольский (51) и Александр Ломакин (90+4). У «Велеса» отличился Захар Тарасенко (54).

«Енисей» выиграл второй матч Первой лиги в сезоне, «Велес» потерпел первое поражение в текущем чемпионате.

В следующем матче «Енисей» 1 августа на выезде встретится со «Спартаком» из Костромы, «Велес» двумя днями позднее примет волгоградский «Ротор».

Енисей
4:1
Первый тайм: 2:0
Велес
Футбол, Первая лига, Тур 3
26.07.2026, 12:00 (МСК UTC+3)
Центральный
Главные тренеры
Сергей Ташуев
Алексей Стукалов
Голы
Енисей
Андрей Окладников
11′
Андрей Окладников
27′
Александр Надольский
51′
Александр Ломакин
90+4′
Велес
Захар Тарасенко
54′
Составы команд
Енисей
1
Михаил Опарин
87
Андрей Мазурин
65′
33
Александр Масловский
7
Андреа Чуканов
3
Ян Цесь
25
Никита Шершов
8
Александр Канаплин
75′
22
Артем Гюрджан
55
Никита Богатырев
75′
90
Александр Ломакин
75
Андрей Окладников
36′
9
Марат Тлехугов
18
Александр Надольский
67′
17
Давид Кокоев
78′
21
Егор Иванов
67′
77
Ростислав Огиенко
Велес
76
Илья Купцов
9
Карим Гираев
80
Михаил Рыбалко
97
Александр Шубин
17
Павел Котов
5
Артур Колосков
10
Муслим Бамматгереев
36′
88
Дмитрий Садов
54′
77
Олег Смирнов
75′
6
Ислам Меликов
22
Юрий Завезен
75′
7
Артур Мурза
90
Владислав Галкин
37′
11
Кирилл Корольков
40
Александр Безчаснюк
37′
8
Захар Тарасенко
Статистика
Енисей
Велес
Желтые карточки
2
1
Голевые моменты
2
2
Удары (всего)
9
4
Удары в створ
3
1
Угловые
4
4
Судейская бригада
Главный судья
Виталий Молдован
(Россия, Краснодар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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