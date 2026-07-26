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«Ленинградец» и «Урал» сыграли вничью

«Ленинградец» и «Урал» сыграли вничью в матче третьего тура Первой лиги — 0:0.

Источник: ФК "Урал"

Игра проходила на «Рощино Арене» (Рощино).

«Ленинградец» набрал первое очков в сезоне-2026/27 и занимает 16-е место в таблице. В следующем матче команда сыграет с «Сочи» 1 августа.

«Урал» с 4 очками располагается на 8-й строчке. 2 августа команда отправится в гости с «СКА-Хабаровск».

Ленинградец
0:0
Первый тайм: 0:0
Урал
Футбол, Первая лига, Тур 3
26.07.2026, 16:00 (МСК UTC+3)
Рощино Арена
Главные тренеры
Сергей Подпалый
Сергей Юран
Составы команд
Ленинградец
1
Егор Смирнов
4
Роман Кудрявцев
41′
32
Артем Кулишев
6
Даниил Родин
75′
44
Никита Калугин
99
Данила Емельянов
2
Сергей Николаев
89′
37
Кирилл Исаев
14
Оливье Кенфак
69′
9
Матвей Першин
7
Артемий Укомский
46′
23
Илья Стефанович
3
Эрвинг Джо Ботака-Иобома
89′
78
Геннадий Киселев
5
Кирилл Морозов
80′
10
Эльдияр Зарыпбеков
Урал
57
Александр Селихов
46
Артем Мамин
16
Фернандо Итало
28′
15
Дмитрий Тихий
6
Фаниль Сунгатулин
39′
97
Илья Ишков
86′
35
Дмитрий Прищепа
40′
24
Александр Коротков
17
Владислав Карапузов
83′
2
Силвие Бегич
22
Лео Кордейро
83′
18
Никита Морозов
37
Виталий Бондарев
68′
28
Илья Скоропупов
10
Мартин Секулич
45+1′
68′
11
Денис Боков
Статистика
Ленинградец
Урал
Желтые карточки
2
4
Голевые моменты
2
4
Удары (всего)
5
10
Удары в створ
1
5
Угловые
4
6
Судейская бригада
Главный судья
Олег Журавлев
(Россия, Подольск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти