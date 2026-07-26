«Торпедо» и «Шинник» сыграли вничью в матче Первой лиги

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Футболисты московского «Торпедо» сыграли вничью с ярославским «Шинником» в матче третьего тура Первой лиги.
Встреча в Москве завершилась со счетом 1:1. У гостей отличился Денис Миронов (17-я минута), в составе соперника гол забил Алексей Каштанов (52).
«Торпедо» впервые в текущем сезоне потеряло очки и с 7 баллами идет на четвертом месте в таблице Первой лиги. «Шинник» (5 очков) располагается на седьмой строчке.
В других матчах дня «Уфа» дома обыграла «СКА-Хабаровск» со счетом 1:0, а «Ленинградец» и екатеринбургский «Урал» в Петербурге сыграли вничью (0:0).
Футбол, Первая лига, Тур 3
26.07.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена Химки
Главные тренеры
Александр Сторожук
Денис Бояринцев
Голы
Торпедо
Алексей Каштанов
52′
Шинник
Денис Миронов
17′
Составы команд
Торпедо
25
Ростислав Солдатенко
99
Глеб Шевченко
44
Даниил Корнюшин
2
Никита Бозов
4
Сергей Бородин
5
Владимир Москвичев
79
Алексей Каштанов
33
Мамаду Камара
82′
8
Усман Аджибона
17
Илья Берковский
65′
11
Руслан Апеков
24
Артем Погосов
42′
46′
27
Александр Орехов
21
Артур Галоян
46′
10
Дмитрий Цыпченко
Шинник
51
Тимофей Митров
27
Артур Черный
62
Вадим Карпов
2
Артемий Косогоров
69′
64
Олег Ланин
26′
50
Артем Голубев
53
Никита Котин
62′
54
Иван Шмаков
23
Никита Чистяков
67′
49
Максим Караев
7
Даниил Мартовой
56′
15
Дмитрий Самойлов
88
Денис Миронов
67′
24
Илья Азявин
11
Илья Порохов
56′
10
Альбек Гонгапшев
Статистика
Торпедо
Шинник
Желтые карточки
1
2
Голевые моменты
1
2
Удары (всего)
10
5
Удары в створ
4
3
Угловые
3
3
Судейская бригада
Главный судья
Семен Медведев
(Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти