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«Сочи» разгромил «Арсенал», Игнатов сделал хет-трик, у Мелешина один гол

«Сочи» на своем поле разгромил «Арсенал» в матче третьего тура Первой лиги — 5:0.

Источник: ФК "Сочи"

Хет-трик сделал Михаил Игнатов, по одному голу забили Павел Мелешин и Захар Федоров. В концовке матча вторую желтую карточку получил Ярослав Крашевский.

«Сочи» одержал первую победу в сезоне-2026/27 Первой лиги. Команда набрала четыре очка и занимает восьмое место в таблице.

«Арсенал» проиграл второй матч подряд и с тремя очками располагается на 14-й строчке.

Сочи
5:0
Первый тайм: 0:0
Арсенал
Футбол, Первая лига, Тур 3
26.07.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Фишт
Главные тренеры
Игорь Осинькин
Дмитрий Гунько
Судейская бригада
Главный судья
Владислав Харитонов
(Россия)
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  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
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  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти