«Сочи» разгромил «Арсенал», Игнатов сделал хет-трик, у Мелешина один гол

Хет-трик сделал Михаил Игнатов, по одному голу забили Павел Мелешин и Захар Федоров. В концовке матча вторую желтую карточку получил Ярослав Крашевский.
«Сочи» одержал первую победу в сезоне-2026/27 Первой лиги. Команда набрала четыре очка и занимает восьмое место в таблице.
«Арсенал» проиграл второй матч подряд и с тремя очками располагается на 14-й строчке.
Футбол, Первая лига, Тур 3
26.07.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Фишт
Главные тренеры
Игорь Осинькин
Дмитрий Гунько
Судейская бригада
Главный судья
Владислав Харитонов
(Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти