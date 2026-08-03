Гол на 93-й минуте спас «КАМАЗ» от поражения в матче против «Уфы»

Первый гол был забит на 60-й минуте — после красивого сольного прохода отличился полузащитник уфимцев Магомед Якуев. В концовке челнинцы отыгрались — точный удар удался Максиму Богданцу (93). В итоге 1:1 — боевая ничья. Отметим, что хозяева играли в меньшинстве с 45-й минуты после прямой красной карточки Залимхана Юсупова.
После этого матча «КАМАЗ» занимает 17-е место в таблице Лиги PARI (1 очко), а «Уфа» делит 2−3-ю строчки (8 баллов).
Футбол, Первая лига, Тур 4
3.08.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Нефтяник, 2420 зрителей
Главные тренеры
Омари Тетрадзе
Антон Хазов
Голы
Уфа
Магомед Якуев
(Дилан Ортис)
60′
КАМАЗ
Максим Богданец
(Артем Попов)
90+3′
Составы команд
Уфа
31
Александр Беленов
43
Артур Гилязетдинов
69
Илья Ханенко
22
Залимхан Юсупов
45′
5
Денис Кутин
14
Илья Агапов
90′
8
Шамиль Исаев
9
Данил Липовой
86′
20
Тимофей Шипунов
11
Магомед Якуев
74′
23
Данил Ахатов
70
Дилан Ортис
68′
10
Георгий Гонгадзе
6
Заур Тарба
85′
86′
79
Константин Троянов
КАМАЗ
30
Евгений Замерец
27
Роман Мануйлов
45+1′
7
Руслан Аюкин
22
Андрей Солодухин
6
Тимофей Калистратов
10
Роман Защепкин
28
Мухаммад Султонов
63′
91
Антон Рощин
9
Илья Мосейчук
69′
19
Максим Богданец
37
Евгений Воронин
63′
79
Виталий Семенов
76
Артем Суханов
77′
18
Артем Попов
53
Александр Дерюгин
46′
96
Матвей Шавель
Статистика
Уфа
КАМАЗ
Желтые карточки
3
1
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
11
19
Удары в створ
5
4
Угловые
4
10
Фолы
14
15
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Владимир Шамара
(Россия, Ростов-на-Дону)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти