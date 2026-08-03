Гол на 93-й минуте спас «КАМАЗ» от поражения в матче против «Уфы»

Первый гол был забит на 60-й минуте — после красивого сольного прохода отличился полузащитник уфимцев Магомед Якуев. В концовке челнинцы отыгрались — точный удар удался Максиму Богданцу (93). В итоге 1:1 — боевая ничья. Отметим, что хозяева играли в меньшинстве с 45-й минуты после прямой красной карточки Залимхана Юсупова.