«Велес» одержал волевую победу над «Ротором» в матче Первой лиги

ТАСС, 3 августа. Футболисты московского «Велеса» со счетом 2:1 дома обыграли волгоградский «Ротор» в заключительном матче четвертого тура Лиги Пари (Первой лиги).
Забитыми мячами в составе победителей отметились Захар Тарасенко (67-я минута) и Артур Мурза (84). У проигравших отличился Абу-Саид Эльдарушев (33).
«Велес» набрал 9 очков и вышел на 2-е место в турнирной таблице, лидером является «Нижний Новгород» с 12 очками. На третьем месте располагается костромской «Спартак», четвертую строчку занимает «Уфа». Обе команды набрали по 8 очков. «Ротор» с 6 очками идет на 9-й позиции.
По итогам сезона две лучшие команды получат право сыграть в следующем чемпионате Альфа-банк — Российской премьер-лиги (РПЛ). Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут стыковые матчи соответственно с 14-й и 13-й командами РПЛ за возможность выступать в элитном дивизионе.
В следующем туре «Велес» примет «Ленинградец», «Ротор» дома сыграет с «Челябинском». Обе встречи состоятся 9 августа.
Алексей Стукалов
Дмитрий Парфенов
Захар Тарасенко
(Кирилл Корольков)
67′
Артур Мурза
84′
Абу-Саид Эльдарушев
(Артем Симонян)
33′
76
Илья Купцов
3
Владислав Волков
77
Олег Смирнов
22
Юрий Завезен
80
Михаил Рыбалко
97
Александр Шубин
17
Павел Котов
68′
23
Кирилл Скворцов
11
Кирилл Корольков
77′
7
Артур Мурза
9
Карим Гираев
55′
10
Муслим Бамматгереев
5
Артур Колосков
45+1′
46′
70
Матвей Захаржевский
88
Дмитрий Садов
55′
8
Захар Тарасенко
13
Никита Чагров
16
Николай Поярков
8
Тимур Аюпов
5
Александр Трошечкин
25
Иллой-Айет Эммерсон
15
Егор Данилкин
4
Георгий Юдинцев
80′
23
Максим Храмцов
6
Михаил Умников
80′
21
Павел Горелов
10
Артем Симонян
70′
18
Илья Родионов
11
Абу-Саид Эльдарушев
70′
28
Александр Хубулов
90+1′
9
Саид Алиев
55′
7
Александр Хохлачев
Главный судья
Михаил Черемных
(Россия, Пермь)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти