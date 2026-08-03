«Велес» одержал волевую победу над «Ротором» в матче Первой лиги

По итогам сезона две лучшие команды получат право сыграть в следующем чемпионате Альфа-банк — Российской премьер-лиги (РПЛ). Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут стыковые матчи соответственно с 14-й и 13-й командами РПЛ за возможность выступать в элитном дивизионе.