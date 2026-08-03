Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
04.08
Акрон
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.60
П2
2.40
Футбол. Кубок России
04.08
Родина
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.80
П2
2.00
Футбол. Кубок России
04.08
Динамо Мх
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.35
П2
4.05
Футбол. Кубок России
04.08
Локомотив
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.55
П2
2.60
Футбол. Первая лига
завершен
Велес
2
:
Ротор
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
1
:
КАМАЗ
1
П1
X
П2

«Велес» одержал волевую победу над «Ротором» в матче Первой лиги

Встреча завершилась со счетом 2:1.

Источник: Соцсети

ТАСС, 3 августа. Футболисты московского «Велеса» со счетом 2:1 дома обыграли волгоградский «Ротор» в заключительном матче четвертого тура Лиги Пари (Первой лиги).

Забитыми мячами в составе победителей отметились Захар Тарасенко (67-я минута) и Артур Мурза (84). У проигравших отличился Абу-Саид Эльдарушев (33).

«Велес» набрал 9 очков и вышел на 2-е место в турнирной таблице, лидером является «Нижний Новгород» с 12 очками. На третьем месте располагается костромской «Спартак», четвертую строчку занимает «Уфа». Обе команды набрали по 8 очков. «Ротор» с 6 очками идет на 9-й позиции.

По итогам сезона две лучшие команды получат право сыграть в следующем чемпионате Альфа-банк — Российской премьер-лиги (РПЛ). Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут стыковые матчи соответственно с 14-й и 13-й командами РПЛ за возможность выступать в элитном дивизионе.

В следующем туре «Велес» примет «Ленинградец», «Ротор» дома сыграет с «Челябинском». Обе встречи состоятся 9 августа.

Велес
2:1
Первый тайм: 0:1
Ротор
Футбол, Первая лига, Тур 4
3.08.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Авангард, 1557 зрителей
Главные тренеры
Алексей Стукалов
Дмитрий Парфенов
Голы
Велес
Захар Тарасенко
(Кирилл Корольков)
67′
Артур Мурза
84′
Ротор
Абу-Саид Эльдарушев
(Артем Симонян)
33′
Составы команд
Велес
76
Илья Купцов
3
Владислав Волков
77
Олег Смирнов
22
Юрий Завезен
80
Михаил Рыбалко
97
Александр Шубин
17
Павел Котов
68′
23
Кирилл Скворцов
11
Кирилл Корольков
77′
7
Артур Мурза
9
Карим Гираев
55′
10
Муслим Бамматгереев
5
Артур Колосков
45+1′
46′
70
Матвей Захаржевский
88
Дмитрий Садов
55′
8
Захар Тарасенко
Ротор
13
Никита Чагров
16
Николай Поярков
8
Тимур Аюпов
5
Александр Трошечкин
25
Иллой-Айет Эммерсон
15
Егор Данилкин
4
Георгий Юдинцев
80′
23
Максим Храмцов
6
Михаил Умников
80′
21
Павел Горелов
10
Артем Симонян
70′
18
Илья Родионов
11
Абу-Саид Эльдарушев
70′
28
Александр Хубулов
90+1′
9
Саид Алиев
55′
7
Александр Хохлачев
Статистика
Велес
Ротор
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
12
16
Удары в створ
4
4
Угловые
2
4
Фолы
14
11
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Михаил Черемных
(Россия, Пермь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти