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Судья сбил в подкате игрока и удалил двух тренеров в матче Первой лиги

В первом тайме матча «Уфа» — КАМАЗ арбитр Шамара случайно сбил игрока хозяев Исаева. Вскоре на поле случилась стычка, по итогам которой судья удалил у хозяев Юсупова, а также главного тренера Тетрадзе и его помощника.

Источник: РБК Спорт

Арбитр Владимир Шамара случайно сбил игрока «Уфы» Шамиля Исаева во время матча Первой лиги (второй дивизион) с КАМАЗом из Набережных Челнов. Встреча на уфимском стадионе «Нефтяник» закончилась со счетом 1:1.

На 43-й минуте Шамара бежал в сторону штрафной КАМАЗа, поскользнулся, упал и заодно сбил Исаева. Футболист некоторое время сидел на газоне, потирая ногу, но смог продолжить встречу.

Через минуту после этого эпизода на поле произошла стычка с участием игроков обеих команд. Шамара показал сначала желтую карточку, а потом красную игроку хозяев Залимхану Юсупову (согласно протоколу — за оскорбительный жест) и тут же удалил главного тренера хозяев Омари Тетрадзе и его помощника Федора Щербаченко.

Как следует из протокола, Юсупова наказали за оскорбительный жест, Тетрадзе и Щербаченко — за выход из технической зоны «в конфронтационной манере», при этом Щербаченко еще и нецензурно ругался, а Тетрадзе после удаления «замахнулся на резервного судью».

«Уфа» забила на 60-й минуте, но пропустила гол в компенсированное время второго тайма.

Уфа
1:1
Первый тайм: 0:0
КАМАЗ
Футбол, Первая лига, Тур 4
3.08.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Нефтяник, 2420 зрителей
Главные тренеры
Омари Тетрадзе
Антон Хазов
Голы
Уфа
Магомед Якуев
(Дилан Ортис)
60′
КАМАЗ
Максим Богданец
(Артем Попов)
90+3′
Составы команд
Уфа
31
Александр Беленов
43
Артур Гилязетдинов
69
Илья Ханенко
22
Залимхан Юсупов
45′
5
Денис Кутин
14
Илья Агапов
90′
8
Шамиль Исаев
9
Данил Липовой
86′
20
Тимофей Шипунов
11
Магомед Якуев
74′
23
Данил Ахатов
70
Дилан Ортис
68′
10
Георгий Гонгадзе
6
Заур Тарба
85′
86′
79
Константин Троянов
КАМАЗ
30
Евгений Замерец
27
Роман Мануйлов
45+1′
7
Руслан Аюкин
22
Андрей Солодухин
6
Тимофей Калистратов
10
Роман Защепкин
28
Мухаммад Султонов
63′
91
Антон Рощин
9
Илья Мосейчук
69′
19
Максим Богданец
37
Евгений Воронин
63′
79
Виталий Семенов
76
Артем Суханов
77′
18
Артем Попов
53
Александр Дерюгин
46′
96
Матвей Шавель
Статистика
Уфа
КАМАЗ
Желтые карточки
3
1
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
11
19
Удары в створ
5
4
Угловые
4
10
Фолы
14
15
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Владимир Шамара
(Россия, Ростов-на-Дону)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти