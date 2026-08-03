Судья сбил в подкате игрока и удалил двух тренеров в матче Первой лиги

Через минуту после этого эпизода на поле произошла стычка с участием игроков обеих команд. Шамара показал сначала желтую карточку, а потом красную игроку хозяев Залимхану Юсупову (согласно протоколу — за оскорбительный жест) и тут же удалил главного тренера хозяев Омари Тетрадзе и его помощника Федора Щербаченко.