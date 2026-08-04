Юран разгромил Хабаровск. Ташуев не проиграл «Спартаку». Кто остановит «Нижний Новгород»? 4-й тур ФНЛ

— Мы понимали, что тут сложное поле. В прошлом туре «Урал» здесь застрял. Мы тоже не справились с этой ситуацией. Но даже с учетом такого газона мы должны были сыграть лучше. Не хватило индивидуальной и командой скорости. И дело не только в поле. Нам нужно быстрее думать, — заметил после матча Игорь Осинькин.