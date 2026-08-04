Юран разгромил Хабаровск. Ташуев не проиграл «Спартаку». Кто остановит «Нижний Новгород»? 4-й тур ФНЛ

«Нижний Новгород» идет без потерь
«Нижний Новгород» катком едет по лучшей лиге мира. Четыре матча — четыре победы. Дома подопечные Вадима Гаранина разобрались с крепким «Шинником» Дениса Бояринцева — 3:0.
Хозяева сразу же начали давить, буквально смяв ярославцев.
На 9-й минуте Шильников приложился с линии штрафной — мяч, срикошетив от спины защитника, изменил направление и залетел в сетку.
И тут же 24-летний Соколов, возможно лучший игрок ФНЛ в начале сезона, выиграв борьбу у гостей на втором этаже, коварно пробил головой. Перекладина!
Артем вновь напомнил о себе в концовке тайма. Шикарным пасом он разрезал всю оборону «Шинника» и вывел Грулева один на один с Митровым. Экс-форвард «Динамо» бил на исполнение — низом, в левый от себя угол. Голкипер в полушпагате спас гостей!
Было бы несправедливо, если бы классная игра Соколова не увенчалась результативным действием. На 58-й минуте он вместе с Пополитовым как по нотам разыграли двухходовку и не оставили шансов Митрову — 2:0.
Через пять минут все было кончено. 18-летний Пополитов, права на которого принадлежат ЦСКА, оформил ассистентский дубль. Глеб с левой ноги мягко навесил точно на голову Калинскому — 3:0.
Секулич проснулся
У матча «СКА-Хабаровск» — «Урал» была своя подоплека. Все дело в фигуре главного тренера «шмелей».
25 мая Сергей Юран встал у руля армейцев, а 8 июня покинул свой пост. Вскоре специалист принял коллектив из Екатеринбурга.
«Я разорвал контракт с Хабаровском из-за моментов, которые не связаны с футбольной составляющей. Это было сделано по здоровью. Была рекомендация врачей — не летать на дальние расстояния ближайшие два-три месяца. Я лежал в больнице после небольшой операции, мне удалили камни из почек. Переговорил с руководством СКА, сообщил о пожеланиях медиков. Вопрос не стоял резко: “Нельзя, и все”. Нет, просто нежелательно. Приняли решение разорвать контракт», — так Сергей Николаевич объяснил свое решение в интервью «Чемпионату».
Далеко не все в Хабаровске поняли позицию специалиста, некоторые имели на него зуб. Однако вернуть должок не удалось. «Урал» оказался на голову выше хозяев и победил по всем статьям. 3:0!
Причем, как и во встрече с «Енисеем», все три мяча «шмели» провели после перерыва. Прервал свое молчание лучший бомбардир позапрошлого сезона ФНЛ Секулич. Большая заслуга в его первом голе принадлежит Ишкову. Илья перевисел в воздухе Шавлохова и головой сделал скидку на ход хорвату. Легионер хладнокровно расстрелял Ботнаря.
Вскоре Блиев неаккуратно сыграл против Кордейро в своей штрафной. Пенальти. Секулич оформил дубль.
На 73-й минуте Юран освежил атакующую линию, выпустив на поле двух новичков — француза Фуррье и Бокова. Оба поставили жирную точку в матче.
Фуррье, приобретенный у болгарского «Септември» за 250 тысяч евро, разогнал атаку по центру, отдал налево Бокову. Сам открылся под передачу за спину защитнику и отблагодарил партнера пасом во второй темп. 20-летний форвард, арендованный у «Динамо», в касание переправил мяч в сетку! Второй гол Дениса в трех турах.
— Довольны и содержанием игры, и результатом. Сложный выезд. У Хабаровска неплохая команда, играющая. Разобрали соперника, со всей серьезностью подошли к матчу. Удовлетворен самоотдачей ребят, — заявил Юран на пресс-конференции.
У «Урала» семь очков в четырех турах. СКА завалил старт сезона — ноль баллов и последнее место.
Третье поражение «Сочи»
«Сочи» пока так и не встал на победные рельсы. Разгромив в прошлом туре дома «Арсенал» (5:0), команда Игоря Осинькина на выезде проиграла «Ленинградцу “(1:2).
И ведь южане не превзошли хозяев ни по игре, ни по количеству созданных моментов. С первым голом «Ленинградцу», правда, немного повезло. У Кенфака не получился удар из-за пределов штрафной. Зато удалась скидка точно на голову опытному Кулишеву — 1:0.
Серьезные вопросы вызвало решение арбитра Сагдиева на 72-й минуте встречи. Да, экс-спартаковец Игнатов, оформивший хет-трик в прошлом туре, оттолкнул в центре поля соперника, чем вызвал гнев хозяев. Возникла небольшая заварушка без акцентированных ударов и откровенной агрессии. Но почему рефери показал красные карточки Игнатову и Родину? Не слишком ли суровое наказание?
Если «Сочи» не оспорит удаление Михаила, то сыграет с «Торпедо» без своего лидера.
В усеченных составах «Ленинградец» удвоил преимущество. Николаев продрался по правой бровке, сместился в центр, вышел на убойную позицию, но промедлил с ударом. Ему на помощь пришел Калинин, неуклюже затолкавший мяч в свои ворота.
Бывший защитник «Факела», «Динамо», «Ростова» и «Рубина» вскоре реабилитировался, мощно пробив головой под перекладину после подачи Магаля. Но спасти игру южане уже не успели.
1:2. Третье поражение «Сочи» в четырех турах.
— Мы понимали, что тут сложное поле. В прошлом туре «Урал» здесь застрял. Мы тоже не справились с этой ситуацией. Но даже с учетом такого газона мы должны были сыграть лучше. Не хватило индивидуальной и командой скорости. И дело не только в поле. Нам нужно быстрее думать, — заметил после матча Игорь Осинькин.
— С этим составом «Сочи» может рассчитывать на повышение в классе?
— Да, может.
Калмыков: 7 голов в 4 матчах!
Габаритный нападающий костромского «Спартака» Калмыков набрал какую-то невероятную форму на старте сезона. 32-летний форвард отличился в трех из четырех туров. На сей раз от ног 32-летнего футболиста пострадал «Енисей» Сергея Ташуева.
Свой шестой гол в чемпионате Амур провел уже на 12-й минуте. Как же он лихо освободился от опеки Богатырева: после заброса из глубины в исполнении Жилмостных с левой ноги выстрелил в дальний угол. Машина!
Красноярцы сравняли счет на 31-й минуте, нарисовав комбинацию в стиле «Спартака» 90-х. Шершов сыграл в стенку с опытнейшим Ивановым и прострелил на линию вратарской. Масловский в касание левой ногой пробил в противоход Шамову. 1:1.
«Спартак» был конкретнее в финальной трети. Калмыков заходил на дубль в начале второго тайма. И снова Амур не заметил находившегося рядом опекуна, зарядив из пределов штрафной в перекладину!
Вскоре форвард своего все же добился. Откликнувшись на передачу Каптиловича, он мгновенно набрал реактивную скорость, отклеился от защитника, обвел голкипера и с острого угла попал в створ. 7 голов в 4 матчах!
«Енисей» спасся в концовке. Нужно отдать должное Тлехугову. 22-летний нападающий продемонстрировал великолепное индивидуальное мастерство. Марат, получив мяч на правой бровке, сместился в центр, на замахе убрал защитника и с левой ноги закрутил точно под левую от себя штангу — 2:2. Сработало правило бывших. Прошлый сезон Тлехугов отыграл в составе красно-белых.
— К сожалению, не справились с Калмыковым. Ошиблись два наших молодых центральных защитника. Хотя мы им все разжевывали, все объясняли, но… Думаю, ничья — закономерный результат. Нескучный футбол, — сказал после матча Сергей Ташуев.
«Торпедо» не пробило вратаря «Арсенала»
«Торпедо» уступило в Туле «Арсеналу» — 0:1. Рулевой автозаводцев Александр Сторожук вновь не мог рассчитывать на травмированного форварда Юшина. Впереди с первых минут орудовали Каштанов и Камара.
Пожалуй, черно-белые не заслуживали поражения. Подвела реализация. Кроме того, матч жизни выдал голкипер «оружейников» Мелихов. Александр совершил пять добротных сейвов. Особого описания заслуживает его спасение на последней компенсированной минуте. Каштанов с трех метров головой бил наверняка в противоход вратарю. Мелихов в доли секунды переложился и вытащил и этот мяч!
«Арсенал» же забил в конце первого тайма. Бозов неудачно обработал мяч, который достался Магомедову. Форвард отдал налево Глушкову. Экс-полузащитник «Балтики» здорово прострелил в штрафную, а подключившийся к атаке крайний защитник Пенчиков поразил дальний верхний угол. Это первый гол Даниила в этом сезоне, в прошлом он отличился пять раз.
— Наверное, сегодня футбольный бог был не на нашей стороне. Отмечу вратаря «Арсенала» и его сейвы. Нам же остается работать над реализацией своих моментов, — констатировал Александр Сторожук. — Даня Пенчиков хорошо попал — я не удивлен. Предупреждали защитников о его подключениях. Не доиграли, не добежали…
У «Уфы» три удаления за минуту!
Одной из двух главных сенсаций первых четырех туров в лучшей лиге мира стала «Уфа».
В понедельник команда Омари Тетрадзе была очень близка к тому, чтобы выйти на чистое второе место. Не хватило буквально минуты, чтобы удержать победу над «КАМАЗом». И это при том, что коллектив из столицы Башкирии тайм играл в меньшинстве, да еще и без двух тренеров на скамейке!
На 45-й минуте страсти на поле накалились. Произошла потасовка, потушив которую арбитр Шамара наказал «горчичниками» двух игроков хозяев — Якуева и Юсупова. Казалось бы, можно продолжить игру. Но рефери после подсказки резервного судьи вдруг окликнул Юсупова и показал ему уже карточку другого цвета!
Тетрадзе и его ассистент Федор Шербаченко не скрывали своего возмущения решением арбитра и тут же тоже отправились «отдыхать». Невысокий Тетрадзе пытался прорваться к великану Шамаре, специалиста оттащили.
Вдесятером уфимцы открыли счет. Да как! На 60-й минуте 22-летний Якуев стал автором настоящего шедевра. Ворвавшись в штрафную с левого фланга, он обыграл троих и поразил ближний угол ворот челнинцев.
«КАМАЗ» избежал четвертого поражения кряду на третьей компенсированной минуте. 20-летний Богданец головой замкнул подачу Семенова. 1:1.
«Уфа» делит с Костромой третью строчку в таблице. «КАМАЗ» — предпоследний.
«Велес» — второй
Вторая команда, которая удивила всех со знаком «плюс», — «Велес».
Именно столичный коллектив вышел на чистое второе место, одержав волевую победу над «Ротором».
Решение волгоградцев выкупить у «Балтики» контракт нападающего Эльдарушева себя полностью оправдывает. 24-летний футболист весьма полезен. В домашнем поединке с «КАМАЗом» (2:0) и сам забил, пусть и с пенальти, и снабдил голевой передачей Симоняна.
В гостевой встрече с «Велесом» он открыл счет на 33-й минуте. После подачи Симоняна от лицевой Саид отклеился от опекуна, спокойно принял мяч на грудь и с трех метров не промахнулся. 0:1.
Сразу после перерыва «Ротор» был ближе ко второму голу, чем «Велес» к первому. Хитрец Симонян, увидев, что Купцов немного вышел из ворот, с 15 метров подсек мяч так, что едва не застал голкипера врасплох. В последний момент вратарь хозяев кончиками пальцев перевел мяч в перекладину!
Гости подолгу владели мячом, запирая подопечных Алексея Стукалова на их половине поля.
«Крылатые быки», перетерпев натиск, отыгрались. Корольков совершил изумительный прорыв в чужую штрафную. Ускользнув от защитников, Кирилл прострелил на свежего Тарасенко, и тот в касание замкнул передачу партнера. 1:1.
«Велес» перехватил инициативу и дожал команду Парфенова! Снова сработала замена Стукалова. После подачи Шубина с левого фланга мяч заметался по штрафной гостей и достался Мурзе, который с пяти метров жахнул под перекладину. 2:1.
В концовке встречи Парфенов буквально вырвал мяч из рук бол-боя, который явно не спешил отдавать его гостям.
«Ротор» навалился, но счет не сравнял. Более того, Тарасенко был очень близок к дублю. Чагров справился с мощным ударом в ближний угол.
— Мы не развалились. Просто после первого мяча хозяев появилась небольшая неуверенность. Нам надо было забивать второй. Нужно дорожить своими моментами, — подчеркнул Дмитрий Парфенов. — Ничего, сделаем выводы и станем сильнее.
Автор: Виталий Айрапетов