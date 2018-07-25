Глушаков: В 140-миллионной стране не будет ни одной спортивной радиостанции?

«С 15 августа на “Спорт FM” вместо спорта будет 80% музыкального контента. Музыки и так хватает на наших радиостанциях, от которых уши вянут.



Бизнес жесток, но в 140-миллионной стране не будет ни одной спортивной радиостанции?! В стране где только что прошел чемпионат мира по футболу?! Вы бы хотели, чтобы “Спорт FM” продолжал жить?» — написал Глушаков в своем инстаграме.