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18:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Глушаков: В 140-миллионной стране не будет ни одной спортивной радиостанции?

Капитан «Спартака» Денис Глушаков пожалел радио «Спорт FM», объявившее о смене формата из-за больших убытков.

Источник: РИА "Новости"

«С 15 августа на “Спорт FM” вместо спорта будет 80% музыкального контента. Музыки и так хватает на наших радиостанциях, от которых уши вянут.

Бизнес жесток, но в 140-миллионной стране не будет ни одной спортивной радиостанции?! В стране где только что прошел чемпионат мира по футболу?! Вы бы хотели, чтобы “Спорт FM” продолжал жить?» — написал Глушаков в своем инстаграме.

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