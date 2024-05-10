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15:20 (мск), источник: ТАСС

Семшов считает «Зенит» фаворитом матча РПЛ с ЦСКА из-за большей мотивации

Игра между петербургской и московской командами пройдет 11 мая.

ЦСКА
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Футболистам петербургского «Зенита» нужнее победа в матче 28-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА, так как они борются за чемпионство. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист «Зенита» Игорь Семшов.

Матч между «Зенитом» и ЦСКА пройдет 11 мая на «Газпром-Арене» и начнется в 19:00 мск. 15 мая в Петербурге команды также проведут ответный матч финала плей-офф «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России, первая встреча завершилась со счетом 1:1.

«Нужно учитывать, что команды проведут две игры за четыре дня, в кубке и чемпионате. Если для ЦСКА чемпионат потерян, то в кубке есть шансы зацепиться и выиграть турнир, — сказал Семшов. — “Зениту” в чемпионате более нужно, чем ЦСКА, потому что они идут на первом месте, захотят через три тура там остаться. Поэтому я вижу преимущества у “Зенита” — команда будет играть дома только на победу и при большом количестве болельщиков. ЦСКА все-таки тоже играет неважно, поэтому у “Зенита” есть преимущество. Плюс преимуществом является цель — быть на первом месте. Что будет в кубке, посмотрим через несколько дней после игры в РПЛ, но там уже нужнее будет ЦСКА, будет совсем другой матч, возможно варьирование состава, особенно у “Зенита”. На данный момент для ЦСКА кубок важнее чемпионата, поэтому в предстоящей игре у “Зенита” будет небольшое преимущество».

«Я не думаю, что ЦСКА выйдет с большой ротацией на матч с “Зенитом”, просто когда не стоит задача во что бы то ни стало победить, но, конечно, сыграть достойно, победить. Но мотивации должно быть больше у “Зенита” в чемпионате. Конечно, здесь есть шансы у ЦСКА на то, чтобы отобрать очки, это надежная игра в обороне и четкое распоряжение моментами, которые будут у обеих команд. Никто не отсиживается в обороне, есть исполнители, которые могут решить. Кто меньше допустит ошибок, тот и победит», — добавил собеседник агентства.

Семшов считает, что «Зениту» больше нельзя терять очки в РПЛ для победы в чемпионате. «Каждая игра определяющая, мы видели, что “Зенит” дома проиграл “Рубину”, оступился в матче с “Факелом”. Поэтому конкретизировать соперников не нужно, каждый может отобрать очки, тем более в концовке чемпионата, когда кто-то просто получает удовольствие от игры, а кто-то борется за места вверху или внизу, — отметил он. — Это тоже психология. Я думаю, что “Зенит” теперь нет права терять очки, потому что конкуренты уже не простят, все-таки осталось очень мало туров».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко в 27 матчах. На второй и третьей позициях располагаются «Краснодар» и московское «Динамо» соответственно, у них по 50 очков. ЦСКА занимает восьмое место, набрав 39 очков.

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