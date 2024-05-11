Сергей Семак: «Зенит» не может забить даже в пустые ворота, жалко и обидно

«Для того чтобы побеждать, нужно забивать. В очередной раз не забили. И пропустили после обидного пенальти, который сами организовали.



Что в предыдущем матче, что в этом ситуация у наших ворот была спокойная. Но это человеческий фактор. А мы не можем забить даже в пустые ворота.



Жалко, обидно, ребята старались, создавали моменты. Но это футбол. Иногда он бывает такой.



Команда мотивированна абсолютно. Мы играли с первой до последней минуты. Но не можем забить. К сожалению, такое бывает. А так, думаю, не было ни одной игры, когда команда была бы немотивированной», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.