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11:50 (мск), источник: ТАСС

Вратаря ЦСКА Торопа прооперировали в Москве

Футболист получил множественные травмы лица в матче с «Зенитом».

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Вратарь московского футбольного клуба ЦСКА Владислав Тороп прооперирован в одной из московских клиник. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

«Накануне поздно вечером успешно завершилась операция по восстановлению скуло-орбитального комплекса и верхней челюсти, которая длилась около трех часов. Слава пробудет в больнице еще ближайшие 3−5 дней. Он чувствует себя хорошо и хочет как можно быстрее попасть домой. Ждем как можно скорее его возвращения в строй», — говорится в сообщении клуба.

В среду ЦСКА на выезде уступил петербургскому «Зениту» в ответном матче «пути Российской премьер-лиги» Фонбет — Кубка России со счетом 4:5 в серии пенальти (основное время — 0:0). На 32-й минуте первого тайма Тороп и защитник «Зенита» Нуралы Алип столкнулись головами в штрафной. В результате столкновения вратарь получил множественные травмы лица и не сумел продолжить матч, покинув поле на медицинском автомобиле. У голкипера диагностированы множественные переломы костей лицевого черепа.

Торопу 20 лет, в текущем сезоне он провел за армейцев 16 матчей в разных турнирах, 6 из которых — «на ноль».

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