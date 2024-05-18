Чилийский футболист Энрикес рассказал, что тренер Игнашевич улучшил его игру
Нападающему «Балтики» нравится работать под руководством специалиста.
Нападающему «Балтики» нравится работать под руководством специалиста.
МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич является важной персоной для российского футбола. Такое мнение ТАСС высказал чилийский нападающий калининградцев Анхело Энрикес.
«Мне нравится работать с Сергеем Игнашевичем, — сказал Энрикес. — Он улучшил много моментов в моей игре. Конечно, я благодарен за его помощь. Мы вышли в финал Кубка России, вторая часть сезона получается немного лучше. Но мы все работаем усердно над тем, чтобы сохранить прописку в Российской премьер-лиге, надеемся на то, что у нас получится».
«Я знаю о карьере Игнашевича как игрока, мне рассказывали. Это важный человек и персона для российского футбола. Это здорово работать с таким человеком», — добавил Энрикес.
«Балтика» вышла в суперфинал Фонбет — Кубка России, победив в финале плей-офф «пути регионов» московский «Спартак» (1:0). В решающем матче калининградская команда сыграет с петербургским «Зенитом», встреча пройдет 2 июня в «Лужниках».
«Балтика» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги, набрав 26 очков в 28 матчах.