Чилийский футболист Энрикес рассказал, что тренер Игнашевич улучшил его игру

«Мне нравится работать с Сергеем Игнашевичем, — сказал Энрикес. — Он улучшил много моментов в моей игре. Конечно, я благодарен за его помощь. Мы вышли в финал Кубка России, вторая часть сезона получается немного лучше. Но мы все работаем усердно над тем, чтобы сохранить прописку в Российской премьер-лиге, надеемся на то, что у нас получится».