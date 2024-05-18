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14:39 (мск), источник: Lenta.Ru

«Спартак» объявил об уходе капитана Джикии

«Спартак» объявил об уходе капитана команды Георгия Джикии по окончании сезона. Об этом сообщается на сайте красно-белых.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: Чемпионат.com

Контракт с 30-летним защитником истекает в конце сезона-2023/2024 и не будет продлен. «Мы благодарим Георгия за тот большой вклад, который он внес в историю “Спартака”! Спасибо за все эти годы и удачи, капитан!» — говорится в заявлении.

Защитник выступает за «Спартак» с 2017 года. В составе команды он стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.

После 28 матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» располагается на пятом месте в турнирной таблице. На счету московской команды 46 очков.

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