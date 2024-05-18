«Спартак» объявил об уходе капитана Джикии

Контракт с 30-летним защитником истекает в конце сезона-2023/2024 и не будет продлен. «Мы благодарим Георгия за тот большой вклад, который он внес в историю “Спартака”! Спасибо за все эти годы и удачи, капитан!» — говорится в заявлении.