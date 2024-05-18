Тренер Морено сообщил, что продлил контракт с «Сочи» на три года

СОЧИ, 18 мая. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба «Сочи» испанец Роберт Морено принял предложение от руководства и подписал трехлетний контракт. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

В субботу «Сочи» дома со счетом 2:3 уступил «Краснодару» в 29-м туре Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) и досрочно покинул высший дивизион чемпионата России.

«Ребята расстроены. Но я им только что сообщил, что я продолжу работать в этом клубе, на следующий год в том числе. Я принял предложение от клуба, мы продлили контракт на три года», — сказал Морено.

«Я останусь работать здесь. “Сочи” заслуживает гораздо большего. Поэтому я считаю, что для меня то, что я нашел здесь, — огромная честь и огромная ценность. Люди заслуживают того, чтобы “Сочи” вернулся в РПЛ в следующем году. Да, мы будем играть в Первой лиге, это будет непросто, но мы готовы сделать все, чтобы вернуться в следующем году», — добавил специалист.