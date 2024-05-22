Журналист L"equipe: Доннарумма — не сильная сторона «ПСЖ». Возможно, у Сафонова будет шанс

«Мы знаем, что игра ногами Доннаруммы — это не то, что нравится Луису Энрике. Давайте посмотрим, что произойдёт. Я считаю, что Джанлуиджи — первый номер в “ПСЖ”, но он не является самой сильной стороной команды. Возможно, если переход состоится, у Сафонова будет шанс, но добиться этого будет непросто. Доннарумма проводил хорошие матчи в этом сезоне, но не в Лиге чемпионов. Не думаю, что его можно будет вытеснить из состава за короткое время, учитывая зарплату и репутацию Доннаруммы», — сказал Момон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.