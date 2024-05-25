Сафонов: «Я не могу подтвердить или опровергнуть переговоры с “ПСЖ”

22 мая появилась информация о том, что «ПСЖ» близок к соглашению с «Краснодаром» по трансферу 25-летнего российского голкипера.

«Мы могли стать чемпионами. В таком составе у команды все впереди. Последний матч за “Краснодар”? Откуда я знаю. Я не могу подтвердить или опровергнуть переговоры с “ПСЖ”. Если вам что-то вдруг нужно будет узнать — вы узнаете», — сказал Сафонов.