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19:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сафонов: «Я не могу подтвердить или опровергнуть переговоры с “ПСЖ”

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов отреагировал на информацию о возможном переходе в «ПСЖ».

Краснодар
ПСЖ
Источник: РИА "Новости"

22 мая появилась информация о том, что «ПСЖ» близок к соглашению с «Краснодаром» по трансферу 25-летнего российского голкипера.

«Мы могли стать чемпионами. В таком составе у команды все впереди. Последний матч за “Краснодар”? Откуда я знаю. Я не могу подтвердить или опровергнуть переговоры с “ПСЖ”. Если вам что-то вдруг нужно будет узнать — вы узнаете», — сказал Сафонов.

В матче 30-го тура РПЛ «Краснодар» на своем поле обыграл «Динамо» (1:0). «Быки» обошли бело-голубых в турнирной таблице и финишировали на втором месте в чемпионате России.

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